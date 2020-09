Κοινωνία

Μύκονος: Έκλεψαν πανάκριβο ρολόι από τουρίστα (βίντεο)

Θύμα κλοπής έπεσε ένας Βρετανός στο νησί των ανέμων. Τι δείχνει ο τρόπος με τον οποίο έδρασαν οι κακοποιοί.

(φωτογραφία αρχείου)

Του Γιάννη Αρβανίτη

Με τη μέθοδο της απασχόλησης, τρεις κακοποιοί κατάφεραν να κλέψουν ακόμη ένα πανάκριβο ρολόι από τουρίστα στη Μύκονο. Τελευταίο θύμα ήταν ένας Βρετανός.

Όπως κατήγγειλε στις Αστυνομικές Αρχές, ενώ βρισκόταν σε χώρο υγειονομικού ενδιαφέροντος, προσεγγίστηκε από τους τρεις αγνώστους. Αυτοί άρχισαν να τον απασχολούν, με στόχο κάποια στιγμή να βρουν την ευκαιρία να του αρπάξουν από το χέρι το πανάκριβο ρολόι που φορούσε.

Αυτό δεν άργησε να γίνει. Με βίαιες κινήσεις, ένας από αυτούς του έβγαλε το ρολόι από το καρπό - και τρέχοντας με τους συνεργούς του, εξαφανίστηκαν στα σοκάκια.

Ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό στο νησί σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουν βρεθεί πουθενά.

Το θύμα μιλά για ρολόι αξίας 32.000 ευρώ, το οποίο όμως ήταν ασφαλισμένο για κλοπή.

Ο τρόπος δράσης μοιάζει με αυτόν που χρησιμοποιούν Ιταλοί κακοποιοί, που καταφθάνουν στη Μύκονο για αυτόν το σκοπό. Να “χτυπήσουν” τουρίστες οι οποίοι φορούν πανάκριβα ρολόγια και κοσμήματα. Αυτό που δεν έχει καταφέρει να ξεδιαλύνει η Αστυνομία, που κατά καιρούς έχει εξαρθρώσει τέτοιες συμμορίες, είναι το πώς φυγαδεύονται τα κλοπιμαία.

Προ ημερών, θύμα κλοπής είχε πέσει - με την ίδια μεθοδολογία - η σύζυγος Έλληνα μεγαλοβιομήχανου, με τους δύο Ναπολιτάνους κακοποιούς να συλλαμβάνονται στην Πάτρα μερικές ημέρες αργότερα. Κάποιες φήμες, που είδαν φως της δημοσιότητας μέσω social media, ότι το ρολόι της - αξίας 90.000 ευρώ - εντοπίστηκε, δεν έχουν επιβεβαιωθεί.