Κοινωνία

Έκλεισαν κι άλλες ξενοδοχειακές δομές φιλοξενίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προβλέπει κλείσιμο, μέχρι το τέλος του έτους, και των υπόλοιπων 49 ξενοδοχειακών δομών φιλοξενίας.

(εικόνα αρχείου)

«Συνεχίζεται με σταθερούς ρυθμούς το κλείσιμο ξενοδοχειακών δομών φιλοξενίας», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση «σήμερα τερματίστηκε η λειτουργία 6 ακόμη ξενοδοχειακών δομών φιλοξενίας, εκ των οποίων 3 στα Γρεβενά, 2 στις Σέρρες και 1 στην Έδεσσα. Οι συνολικά 250 διαμένοντες σ’ αυτές μεταφέρθηκαν σε δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας.

Από τα μέσα Ιουλίου έχουν κλείσει συνολικά 18 δομές. Αναλυτικότερα, 10 στα Γρεβενά, 2 στις Σέρρες, 2 στην Έδεσσα, 1 στην Κοζάνη, 1 στις Πρέσπες, 1 στην Φλώρινα και 1 στην Αργολίδα.

Ο σχεδιασμός του Υπουργείου προβλέπει κλείσιμο, μέχρι το τέλος του έτους, και των υπόλοιπων 49 ξενοδοχειακών δομών φιλοξενίας του προγράμματος FILOXENIA».