Πολιτική

Αναδίπλωση Στόλτενμπεργκ για τα περί συμφωνίας Ελλάδας - Τουρκίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Nέες δηλώσεις από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει συμφωνία για διάλογο, μόνο τεχνικές συνομλίες, ξεκαθαρίζει.

Της Μαρίας Αρώνη

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ επανέλαβε σήμερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας έχουν ξεκινήσει σε στρατιωτικό – τεχνικό επίπεδο, προκειμένου να υπάρξει αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν έχει υπάρξει ακόμα καμία συμφωνία.

Συγκεκριμένα, ο Γ. Στόλτενμπεργκ ανέφερε ότι σε συνέχεια συνομιλιών που είχε με τους ηγέτες της Ελλάδας και της Τουρκίας, οι δύο Σύμμαχοι έχουν συναντηθεί για τεχνικές συνομιλίες στο ΝΑΤΟ. «Ο σκοπός αυτών των συνομιλιών είναι να εγκαθιδρύσουμε μηχανισμούς στρατιωτικής αποκλιμάκωσης και να μειώσουμε τον κίνδυνο θερμού επεισοδίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν υπάρχει συμφωνία επί αυτού του μηχανισμού ακόμα.», ανέφερε ο Γ. Γ. Του ΝΑΤΟ.

Όπως τόνισε, πρόκειται για «τεχνικές συνομιλές» και όχι για διαπραγματεύσεις που αφορούν τα διαφιλονικούμενα ύδατα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, οι οποίες είναι «συμπληρωματικές» και δεν αντικαθιστούν τις προσπάθειες για πολιτική διαμεσολάβηση για αποκλιμάκωση, των οποίων ηγείται η Γερμανία. «Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι πολύτιμοι Σύμμαχοι και το ΝΑΤΟ προσφέρει μια σημαντική πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων για όλα τα θέματα που επηρεάζουν την κοινή μας ασφάλεια», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς, αν έχει την ξεκάθαρη δέσμευση από την πλευρά της Ελλάδας ότι προτίθεται να προχωρήσει στις συνομιλίες, όσο τα τουρκικά πλοία συνεχίζουν να βρίσκονται στα χωρικά της ύδατα, ο Γ. Γ. Του ΝΑΤΟ απάντησε:

«Οι συνομιλίες αυτές έχουν ήδη ξεκινήσει σε στρατιωτικό επίπεδο και είναι τεχνικές συνομιλίες. Είναι σημαντικό να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στις στρατιωτικού τεχνικού τύπου συνομιλίες από τις διαπραγματεύσεις που προσπαθεί να ξεκινήσει η Γερμανία. Οι γερμανικές προσπάθειες – και αυτό είναι κάτι το οποίο συζήτησα με την Γερμανίδα Καγκελάριο Μέρκελ στο Βερολίνο – στοχεύουν στην έναρξη διαπραγματεύσεων που θα αντιμετωπίσουν το σημαντικό πρόβλημα και θα οδηγήσουν στην αποκλιμάκωση. Πρόκειται για την αντιμετώπιση του σημαντικού προβλήματος διαφοράς μεταξύ δύο συμμάχων για τις οριογραμμές και την επέκταση της ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο».

Καταλήγοντας, ο Γενς Στόλτενμπεργκ τόνισε ότι «το ΝΑΤΟ προσπαθεί να αναπτύξει μηχανισμούς αποκλιμάκωσης», καθώς υπάρχουν πολλά πολεμικά πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο. «Πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη να γίνουν αυτές οι τεχνικές συνομιλίες για το πώς θα αναπτύξουμε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό αποκλιμάκωσης. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε καμία συμφωνία, αλλά αυτές οι συνομιλίες έχουν ξεκινήσει».