Αθλητικά

Στην Νότιγχαμ Φόρεστ ο Γκερέρο

Στην Αγγλία θα συνεχίσει -και τυπικά- την καριέρα του ο Ισπανός στράικερ του Ολυμπιακού.

Στην Αγγλία και την Championship θα συνεχίσει -και τυπικά- την καριέρα του ο Μιγκέλ Άνχελ Γκερέρο, καθώς η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε σήμερα (4/9) την απόκτηση του Ισπανού στράικερ από τον Ολυμπιακό.



Υπενθυμίζεται ότι ο 30χρονος άσος εντάχθηκε το καλοκαίρι του 2018 στο δυναμικό των Πειραιωτών, ενώ το β΄ εξάμηνο της αγωνιστικής περιόδου 2019-20 παραχωρήθηκε με τη μορφή του δανεισμού στην ισπανική Λεγανές.



Η ανακοίνωση της Φόρεστ, πριν κάνει αναφορά στις ομάδες, στις οποίες έχει αγωνιστεί, εστιάζει στην εμπειρία του Γκερέρο από αναμετρήσεις σε Champions League και Europa League, όπου ο Ισπανός μετράει έξι τέρματα σε 20 παιχνίδια.