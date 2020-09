Οικονομία

Αχτσιόγλου: η κυβέρνηση πριμοδοτεί τις απολύσεις ενώ η ύφεση καλπάζει

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει η τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιόγλου...

«Τη στιγμή που η ύφεση καταγράφει ιστορικό αρνητικό ρεκόρ στο 15,2% το δεύτερο τρίμηνο και η ανεργία αυξάνεται διαρκώς, η κυβέρνηση πριμοδοτεί τις απολύσεις», δηλώνει η τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιόγλου.

Σημειώνει ότι «οι εργαζόμενοι σε εποχικές επιχειρήσεις, οι οποίοι ήταν σε αναστολή εργασίας ?στις 30 Ιουνίου?, απολύονται ελεύθερα ακόμα και αν η επιχείρηση επιδοτείται πλήρως από το κράτος για τις εργοδοτικές εισφορές».

Αναφέρει δε, ότι «πέρα από την εκδικητικότητα προς τους εργαζόμενους, η απόφαση των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών επιβεβαιώνει -όπως εξ αρχής είχαμε τονίσει- ότι ούτε οι αναστολές συμβάσεων ούτε και το διαβόητο "Συν-Eργασία" θεσπίστηκαν για να προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας και τα όσα αντίθετα έλεγε τότε ο κ. Βρούτσης ήταν μόνο για να θολώσει την αλήθεια».