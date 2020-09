Πολιτική

Πέτσας για Στόλτενμπεργκ: όποιος κατέχει δημόσιο αξίωμα να κινείται με σοβαρότητα

Τι είπε για τις προτάσεις που κατέθεσε ο Γ.Γ του ΝΑΤΟ. Πώς σχολιάζει τις προβλέψεις για την ύφεση και τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας.

«Ο καθένας που κατέχει ένα δημόσιο αξίωμα πρέπει να κινείται με τη σοβαρότητα που επιβάλλει η θέση που κατέχει. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ κατέχει μια μεγάλη θέση», δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό "Σκαί" σημειώνοντας ότι ο κ. Στόλτεμπεργκ κατέθεσε κάποιες προτάσεις για την αποφυγή ατυχήματος σε τεχνικό επίπεδο. «Δόθηκε ένα έγγραφο τεχνικού ενδιαφέροντος, και ζητήθηκαν οι προτάσεις των πλευρών. Δεν είναι ένα κείμενο, με το οποίο να συναινεί η Ελλάδα ή η Τουρκία για επανέναρξη συζητήσεων ή να έχουν συμφωνήσει για επανέναρξη διαλόγου», πρoσέθεσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως έμπρακτη αποκλιμάκωση, σημαίνει άμεση αποχώρηση όλων των τουρκικών πλοίων από την ευρύτερη περιοχή και από εκεί και πέρα χρειάζεται και μια συνέχεια και μια συνέπεια όσον αφορά τη στάση της Τουρκίας. Έτσι -συνέχισε- μπορεί να ξεκινήσει μια σοβαρή συζήτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές, ξαναπιάνοντας το νήμα των διερευνητικών επαφών από εκεί που κόπηκε τον Μάρτιο του 2016. Ο κ. Πέτσας επανέλαβε ότι η Ελλάδα θέλει τα διμερή ζητήματα να λύνονται πάντα με σεβασμό στους κανόνες καλής γειτονίας, με βάση το Διεθνής Δίκαιο της Θάλασσας.

«Η μία και μόνη διαφορά που έχουμε με τη γειτονική χώρα, είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μας. Με χαρά να καθίσουμε μαζί να συμφωνήσουμε και να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, που εδώ και δεκαετίες δηλητηριάζει τις σχέσεις των δύο λαών και επηρεάζει τη σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Εάν δεν καταλήξουμε κάπου, όπως έχουμε πει πολλές φορές, μπορούμε να καταρτίσουμε από κοινού ένα συνυποσχετικό και να λυθεί το θέμα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης», συμπλήρωσε υπογραμμίζοντας πως η Τουρκία το τελευταίο διάστημα έχει υπερβεί κάθε βαθμό πρόκλησης που είχαμε δει στο πρόσφατο, τουλάχιστον, παρελθόν και σε ένταση και σε διάρκεια.

«Επομένως, πριν δούμε κάποιες απτές κινήσεις για αποκλιμάκωση, είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Παραμένουμε σε εγρήγορση. Παρακολουθούμε τα θέματα με ψυχραιμία. Είμαστε σε θέση να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά δεν θα κουραστούμε να λέμε ότι θέλουμε μια ειρηνική διευθέτηση της μόνης διαφοράς που έχουμε με τη γειτονική χώρα και προς αυτό συντονίζουμε όλες τις ενέργειές μας σε όλα τα διεθνή fora», πρόσθεσε.

Επιπλέον είπε ότι είναι γνωστό το πλαίσιο της γερμανικής πρωτοβουλίας, και το έχουμε δει και στο παρελθόν στο Βερολίνο με τη συνάντηση που είχε η κ. Σουρανή, ο κ. Καλίν και ο κ. Χέγκελ από πλευράς της γερμανικής Καγκελαρίας. «Έγιναν και οι γνωστές επισκέψεις του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών και στην Αθήνα και την Άγκυρα. Άρα, το πλαίσιο της γερμανικής πρωτοβουλίας είναι σαφές και οποιαδήποτε πρωτοβουλία συμβάλλει στην αποκλιμάκωση είναι θετική», ανέφερε.

Επιπρόσθετα δήλωσε ότι σε καμία περίπτωση δεν παγώνει η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και έκανε λόγο για τρίπτυχο που αφορά στην ενίσχυση σε επίπεδο εξοπλιστικό, στην ενίσχυση του προσωπικού και στην ενίσχυση της αμυντικής μας βιομηχανίας. «Αυτό το τρίπτυχο θα το αναπτύξει ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Και όχι μόνο με τους Γάλλους. Η Ελλάδα είναι μια χώρα, που πάντα προσπαθεί να έχει διαφοροποιημένες πηγές. Κάνουμε αυτό που χρειάζεται, ώστε να έχουμε τη μέγιστη δυνατή αποτρεπτική δυνατότητα των Ενόπλων Δυνάμεων με το διαθέσιμο μπάτζετ που μπορούμε να έχουμε στο τραπέζι. Δεν θα ήθελα να μπω σε χρονοδιάγραμμα. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρξει μια επιτυχημένη κατάληξη συζητήσεων για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», συμπλήρωσε.

Η ύφεση προέρχεται από το γεγονός ότι είχαμε lockdown

Σε ό,τι αφορά την οικονομία είπε ότι είναι μεγάλη η ύφεση γιατί η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε είναι πρωτόγνωρη ενώ σημείωσε ότι στο β' τρίμηνο της χρονιάς, ο ενάμιση μήνας ήταν σε καθεστώς lockdown. «Ίσως να περίμενε κανείς κι ακόμη χειρότερα νούμερα. Η πρόβλεψη την οποία είχαμε κάνει είναι συμβατή με την ύφεση που ανακοινώθηκε χθες από την ΕΛΣΤΑΤ. Η ύφεση προέρχεται από το γεγονός ότι είχαμε lockdown. Όποιος δεν το βλέπει και λέει ότι δεν θα υπήρχε ύφεση, μάλλον δεν ζει σε αυτόν τον πλανήτη», επισήμανε τονίζοντας πως το θέμα είναι τι θα γίνει όταν ξεπεραστεί η υγειονομική κρίση, ώστε να έχουμε μία ταχεία ανάκαμψη.

«Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους. Έχουμε επεκτείνει πολλές φορές μέτρα που δούλεψαν, όπως, για παράδειγμα, η επιστρεπτέα προκαταβολή, η ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, με ενίσχυση και της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών. Αλλά και η αναστολή εργασίας με καταβολή από το κράτος των 534 ευρώ και άλλα προγράμματα», συνέχισε ενώ επανέλαβε ότι ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει ένα συνολικό πακέτο, με μέτρα βραχυπρόθεσμα γι' αυτούς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα από τον κορονοϊό και μακροπρόθεσμα -όπως της μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών- που έχουν μονιμότερα χαρακτηριστικά. Επ' αυτού επανέλαβε ότι η ύφεση που ανακοινώθηκε -και αυτή που προβλέπουμε για φέτος- δεν επηρεάζει το πακέτο μέτρων που επεξεργάζεται ο πρωθυπουργός. «Το πακέτο που θα ανακοινώσει θα είναι μεγάλο, πέρα από κάθε αμφισβήτηση. Θα ακουμπά αυτούς που πραγματικά έχουν πληγεί από την κρίση, όσον αφορά τα βραχυπρόθεσμα μέτρα και θα δίνει αναπτυξιακά εργαλεία και θα ανακουφίζει τα νοικοκυριά μακροπρόθεσμα», συμπλήρωσε.

Για τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας

Ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς, αναφέρθηκε στο προσωπικό καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων. «Ο κ. Θεοδωρικάκος έχει παρουσιάσει αναλυτικά στοιχεία. Μιλάμε για πάνω από 9.400 άτομα πλήρους και μερικής απασχόλησης, ενώ πέρυσι ήταν περίπου δυόμισι φορές κάτω, περίπου 3.700. Μιλάμε για μια ενίσχυση, όσον αφορά την ανακατασκευή, την επισκευή, τον εκσυγχρονισμό σχολικών αιθουσών. Έχουμε και ένα μεγάλο πακέτο που αφορά τη μεταφορά των μαθητών», σημείωσε ενώ είπε πως το κράτος μετέφερε τα κονδύλια για τις μάσκες στην ΚΕΔΕ.

«Στις 14 του μηνός θα υπάρχουν οι μάσκες στη θέση τους. Όποιος δεν θέλει να φορέσει μάσκα για κάποιον λόγο, δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα, δεν θα μπαίνει στο μάθημα. Οι κανόνες πρέπει να τηρούνται και γι' αυτό έχουμε θεσπίσει καθαρούς κανόνες, ώστε και ο εκπαιδευτικός και ο διευθυντής της σχολικής μονάδας να ξέρει πώς να κινηθεί», υπογράμμισε.

Μιλώντας για την κατάσταση στα γηροκομεία καθώς ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων αλλά και ανθρώπων που εισάγονται σε ΜΕΘ προέρχονται από τέτοιες δομές, τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι σε στενή συνεργασία και με την Περιφέρεια Αττικής και με την Ένωση Περιφερειών, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων. «Σήμερα, υπάρχει μια σύσκεψη του κ. Θεοδωρικάκου με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΝΠΕ, προκειμένου να είναι αυτά ξεκάθαρα. Ο ΕΟΔΥ έχει αναρτήσει ένα πλάνο, ώστε μέχρι το τέλος της εβδομάδας που μας έρχεται να έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι σε όλες τις δομές που φιλοξενούν ηλικιωμένους, σε όλα τα γηροκομεία μας», είπε.

Τέλος είπε ότι σήμερα περιμένουμε τα αποτελέσματα των τεστ που έγιναν στη Μόρια, σε σχέση με τις επαφές που είχε ο Σομαλός, ο οποίος διαγνώστηκε θετικός ενώ φαίνεται να ήταν στα όρια της δομής και σχετικά απομονωμένος. «Έχει γίνει εκτεταμένη λήψη δειγμάτων από τις κοντινότερες επαφές του. Σε κάθε περίπτωση, θα εφαρμόζουμε, όπως κάναμε και το προηγούμενο διάστημα, περιχαράκωση των περιοχών αυτών, ώστε να μην υπάρχει διασπορά στην κοινότητα», εξήγησε ενώ είπε ότι έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα στο θέμα της αποσυμφόρησης καθώς π.χ. στη Μόρια ήταν πριν από λίγους 21.000 άνθρωποι και τώρα είναι 13.000.

«Χθες, δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια η πρόσκληση για την εκμίσθωση της απαραίτητης έκτασης για τη δημιουργία των κλειστών δομών στη Λέσβο και τη Χίο, καθώς και οι συμβάσεις για την εκτέλεση των περιφράξεων και των πρώτων χωματουργικών έργων. Ελπίζουμε να προχωρήσουμε γρήγορα και σ' αυτό, ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε περιπτώσεις, όπως αυτή ανθρώπου που είχε πάρει άσυλο και ξαναγύρισε πίσω», προσέθεσε.