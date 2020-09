Υγεία - Περιβάλλον

ΙΣΑ: ποιοι δικαιούνται απαλλαγή από χρήση μάσκας

Τι επισημαίνει στα μέλη του ο Σύλλογος, μετά από το κύμα πολιτών που σπεύδει να πάρει σχετικές βεβαιώσεις. Τι δηλώνει ο Γιώργος Πατούλης.

Επείγουσα ανακοίνωση έβγαλε ο ΙΣΑ για να ενημερώσει τα μέλη του, σχετικά με το θέμα της έκδοσης ιατρικών πιστοποιητικών για τη χρήση της μάσκας. Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι πολίτες προστρέχουν σε ιατρούς προκειμένου να λάβουν γνωματεύσεις/πιστοποιητικά με σκοπό την απαλλαγή τους από τη χρήση μάσκας, ένα μέτρο υψίστης σημασίας για τη δημόσια υγεία.

«Τα νοσήματα βάσει των οποίων ένας ασθενής δικαιούται για αμιγώς επιτακτικούς ιατρικούς λόγους να απαλλαχθεί από τη χρήση μάσκας, είναι συγκεκριμένα (υπάρχουν αναρτημένες σχετικές οδηγίες στις ιστοσελίδες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και του Υπουργείου Παιδείας, όσον αφορά στα παιδιά)»,επισημαίνει ο Σύλλογος και τονίζει: «Είμαστε βέβαιοι ότι ως ιατρικό σώμα θα επιδείξετε τη δέουσα προσοχή, σύνεση, αλλά και φειδώ, τιμώντας το ιατρικό λειτούργημα. Οφείλετε να χορηγήσετε τέτοια βεβαίωση μόνο εφόσον η σχετική επιστημονική κρίση ανήκει στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας σας, όπως ο νόμος/κώδικας ιατρικής δεοντολογίας (αρθ. 5 του ν. 3418/2005) επιτάσσει, και υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η κρίση αυτή στηρίζεται σε σαφή και αδιαμφισβήτητα επιστημονικά/ιατρικά δεδομένα.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής: «Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε το μερίδιο της ατομικής ευθύνης που μας αναλογεί για την προστασία του εαυτού μας και της κοινωνίας από τον φονικό ιό. Η επιστημονική κοινότητα έχει καταλήξει ότι η μάσκα αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο προστασίας και οφείλουμε όλοι να εφαρμόζουμε τις σχετικές αποφάσεις της πολιτείας για τη χρήση της. Κάθε άποψη που παρεκκλίνει από τις διεθνείς επιστημονικές απόψεις για τον επικίνδυνο αυτό ιό είναι κατακριτέα και καλούμε τα μέλη μας και την κοινωνία να την καταδικάσει».

Υπενθυμίζεται ότι στο άρθρο 4 της υπ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48967/2020 [ΦΕΚ Β 3162/31.7.2020] Κοινής Υπουργικής Απόφασης ορίζεται ότι από την υποχρέωση της χρήσης μάσκας εξαιρούνται

τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών (3) ετών».