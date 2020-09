Κοινωνία

“Συναγερμός” για εξαφάνιση 14χρονης

Τι αναφέρει “Το Χαμόγελο του Παιδιού” για το κορίτσι, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν προ ημερών.

Όπως αναφέρει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στις 24/8/2020, στις 15:50, εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην περιοχή της Ξάνθης, η Ραφαηλία Ε., 14 ετών.

Η Ραφαηλία Ε. έχει ύψος 1,68 μ., 73 κιλά βάρος, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι κολάν, μια μπλε μπλούζα με την επωνυμία Αdidas και γκρι αθλητικά παπούτσια με την επωνυμία Νike.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.