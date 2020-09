Κοινωνία

Πανεπιστημιακή Αστυνομία ζητά ο Πρύτανης του ΑΠΘ

Για λειτουργία κατά τα πρότυπα αμερικανικών πανεπιστημίων έκανε λόγο ο κ. Παπαϊωάννου. Τι άλλο περιλαμβάνει το σχέδιο ανάπτυξης του Αριστοτέλειου.

Τους άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί το επόμενο διάστημα ο αναπτυξιακός σχεδιασμός για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παρουσίασε ο Πρύτανης του Ιδρύματος, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, με τη συμμετοχή της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως.

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ έκανε έναν απολογισμό των δράσεων που υλοποιήθηκαν από τις Πρυτανικές Αρχές κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στο πανεπιστημιακό campus και την αναγέννηση της πανεπιστημιακής ζωής, ως αποτέλεσμα και της αποκατάστασης του πανεπιστημιακού ασύλου στην πραγματική του έννοια, αυτή της προστασίας της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της απρόσκοπτης διακίνησης των ιδεών, μέσα από τη με νόμο κατάργηση της δυνατότητας να καταφεύγουν στο Πανεπιστήμιο όσοι παρανομούν.

Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την εκπεφρασμένη πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να ενισχυθεί περαιτέρω το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων, ο κ. Παπαϊωάννου έθεσε στον Πρωθυπουργό το θέμα της θεσμοθέτησης -κατά τα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών και αμερικανικών Πανεπιστημίων- πανεπιστημιακής μονάδας, η οποία θα έχει την ευθύνη της επιτήρησης του πανεπιστημιακού campus, της τήρησης της νομιμότητας και της ασφάλειας όσων κινούνται μέσα σε αυτό –εκπαιδευτικών, φοιτητών, υπαλλήλων αλλά και απλών πολιτών.

Επιπλέον, ο Πρύτανης του ΑΠΘ αναφέρθηκε στο πρόβλημα της υποστελέχωσης του Αριστοτελείου, το οποίο εντάθηκε ιδιαίτερα λόγω των αφυπηρετήσεων κατά τα προηγούμενα χρόνια που υπήρχε περιορισμός στη δυνατότητα αναπλήρωσης των θέσεων. Επισήμανε δε την ανάγκη να προκηρύσσεται άμεσα θέση κατά προτεραιότητα στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου σε σημαντικές για το Πανεπιστήμιο και τη χώρα επιστημονικές περιοχές, και εξέφρασε την ικανοποίησή του καθώς προχθές ανακοινώθηκε η κατανομή νέων θέσεων ΔΕΠ που αφορούν προκήρυξη θέσεων Καθηγητών που αφυπηρέτησαν στο τέλος του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, με τη δέσμευση ότι μέχρι το τέλος του 2020 θα προκηρυχθούν και οι υπόλοιπες θέσεις, παράλληλα με τις προκηρύξεις θέσεων διοικητικών υπαλλήλων.

Για τα ζητήματα της χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου, ο κ. Παπαϊωάννου εξέφρασε τη σθεναρή υποστήριξή του στη σύνδεση αυτής με μετρήσιμα κριτήρια αξιολόγησης (αφού έχει καλυφθεί πρώτα το σύνολο της ετήσιας χρηματοδότησης), τονίζοντας ότι η πρόβλεψη αυτή υπηρετεί τις αρχές της αξιοκρατίας και της ισονομίας και δίνει κίνητρα στο Πανεπιστήμιο να βελτιώνεται διαρκώς.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στον σχεδιασμό για την αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Αριστοτελείου, ώστε με ίδια έσοδα να χρηματοδοτηθούν η ανέγερση και ο εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητα ακίνητα. Ένα από τα προς αξιοποίηση ακίνητα, για το οποίο υπάρχει έτοιμη πρόταση που παρουσιάστηκε στον Πρωθυπουργό, είναι το κτίριο των Παραπληγικών, ένα έργο που είχε ξεκινήσει την περίοδο 1990-1993, αλλά δεν ολοκληρώθηκε.

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ αναφέρθηκε και στις συνεργασίες του Πανεπιστημίου με τους φορείς της πόλης, τους οποίους ευχαρίστησε για τη συνεισφορά και τη συνεργασία τους, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδημίας. Ενδεικτικά μίλησε για τη συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την παρακολούθηση της διασποράς του κορονοϊού στην κοινότητα μέσα από την επιδημιολογία των λυμάτων στις επτά περιφερειακές ενότητες.

Συζήτηση έγινε και για την ίδρυση Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου, ενώ ο Πρύτανης έθεσε στον Πρωθυπουργό το αίτημα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ να περιέλθει στο ΑΠΘ μετά τη λήξη του υπάρχοντος νομικού καθεστώτος.

Σε ό,τι αφορά τη συμβολή του Αριστοτελείου στην εθνική στρατηγική για την έρευνα, ο Πρύτανης παρουσίασε στον Πρωθυπουργό τόσο τη συνολική ερευνητική δραστηριότητα των μελών του ΑΠΘ όσο και τις πρωτοβουλίες που αφορούν την Ίδρυση Ειδικής Μονάδας Βιοϊατρικής Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης, το υπό ίδρυση Κέντρο Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας και τη λειτουργία του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών.