Κορονοϊός: το ρωσικό εμβόλιο παρήγαγε αντισώματα

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν στο ιατρικό περιοδικό Lancet, συνιστούν μία απάντηση στους επικριτές της Μόσχας για το εμβόλιο...

Το ρωσικό εμβόλιο κατά του νέου κορονοϊού με την ονομασία Sputnik-V δημιούργησε αντισώματα σε όλους του εθελοντές που συμμετείχαν στις δύο πρώτες φάσεις των κλινικών δοκιμών, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν στον διεθνούς κύρους ιατρικό περιοδικό Lancet, τα οποία συνιστούν μία απάντηση στους επικριτές της Μόσχας για το εμβόλιο.

Τα αποτελέσματα των δύο φάσεων των κλινικών δοκιμών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα Ιουνίου -Ιουλίου και στις οποίες συμμετείχαν 76 εθελοντές, έδειξαν ότι το 100% των συμμετεχόντων στις δοκιμές αυτές ανέπτυξαν αντισώματα στον νέο κορονοϊό χωρίς σοβαρές παρενέργειες , γράφει το περιοδικό Lancet. Η Ρωσία ενέκρινε τον Αύγουστο το εμβόλιο μετά την ολοκλήρωση των πρώτων δύο φάσεων κλινικών δοκιμών και υπήρξε η πρώτη χώρα στον κόσμο η οποία ενέκρινε εμβόλιο πριν από την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης των κλινικών δοκιμών που πραγματοποιείται με την συμμετοχή χιλιάδων ατόμων. «Στις δύο πρώτες φάσεις διάρκειας 42 ημερών η καθεμία, στις οποίες συμμετείχαν από 38 υγιείς εθελοντές, δεν καταγράφηκαν σοβαρές παρενέργειες μεταξύ των συμμετεχόντων και επιβεβαίωσαν ότι το υποψήφιο εμβόλιο δημιουργεί αντισώματα», γράφει το Lancet.

Οι ευρείας κλίμακας και μακράς διάρκειας κλινικές δοκιμές, οι οποίες περιλαμβάνουν συγκρίσεις με placebo και περαιτέρω παρακολούθηση, χρειάζονται για να επιβεβαιωθεί μακροπρόθεσμα η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του εμβολίου για την προστασία από την μόλυνση με Covid-19, αναφέρεται στο άρθρο. Στο πρώτο ρωσικό εμβόλιο κατά του νέου κορονοϊού δόθηκε η συμβολική ονομασία Sputnik-V, καθώς Sputnik ήταν ο πρώτος στον κόσμο δορυφόρος που έστειλε στο Διάστημα η Σοβιετική Ένωση. Αρκετοί δυτικοί εμπειρογνώμονες είχαν εκφράσει τις αμφιβολίες τους για το ρωσικό εμβόλιο επειδή εγκρίθηκε και χρησιμοποιήθηκε πριν ολοκληρωθούν όλες οι φάσεις των κλινικών δοκιμών που ορίζονται διεθνώς.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά σ ένα διεθνώς έγκυρο περιοδικό, με την τελική τρίτη φάση των κλινικών δοκιμών με τη συμμετοχή 40.000 ανθρώπων που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν καταρρίψει τους ισχυρισμούς των επικριτών της Μόσχας στο εξωτερικό όπως δήλωσε υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχος. «Με το δημοσίευμα αυτό απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις που έθετε επιμελώς η Δύση τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, ανοιχτά και με καθαρό στόχο να αμαυρώσουν το ρωσικό εμβόλιο», δήλωσε ο Κιρίλ Νμτίτριεφ επικεφαλής του Russian Direct Investment Fund (RDIF), ενός ανεξάρτητου ταμείου κρατικών περιουσιακών στοιχείων το οποίο έχει χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη του εμβολίου. «Όλες οι συσκευασίες έχουν ελεγχθεί» δήλωσε στο Reuters και προσέθεσε «Τώρα… θα αρχίσουμε να κάνουμε εμείς ερωτήσεις για ορισμένα εμβόλια της Δύσης». Ο Ντμίτριεφ δήλωσε ότι περίπου 3.000 άτομα ήδη άρχισαν να συμμετέχουν στην τρίτη φάση των κλινικών δοκιμών του εμβολίου Sputnik-V που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα και τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους.

Όπως δήλωσε ο Αλεξάντρ Γκίντσμπουργκ, διευθυντής του ρωσικού Κέντρου Επιδημιολογίας Γκαμαλέι, στο οποίο έγιναν οι πρώτες κλινικές δοκιμές, οι συμμετέχοντες στην Τρίτη φάση των κλινικών δοκιμών θα παρακολουθούνται επισταμένως από γιατρούς. Δεν θα νοσηλεύονται , αλλά θα τους γίνονται όλες οι αναγκαίες αναλύσεις πριν από την έναρξη των κλινικών δοκιμών, κατά την διάρκειά τους και μετά την ολοκλήρωση τους. Οι εθελοντές θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν απευθείας τους γιατρούς για τυχόν παρενέργειες εφόσον αυτές προκύψουν.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των πρώτων δύο φάσεων των κλινικών δοκιμών του ρωσικού εμβολίου Sputnik-V, ο δόκτωρ Ναόρ Μπαρ Ζέεφ του Διεθνούς Κέντρου Πρόσβασης στα εμβόλια και καθηγητής στην Σχολή Δημόσιας Υγείας του Bloomberg που ανήκει στον Johns Hopkins, δήλωσε ότι «είναι ενθαρρυντικά , αλλά λίγα». Ο Μπαρ Ζέεφ ο οποίος δεν είχε εμπλακεί στη μελέτη δήλωσε ότι «η κλινική αποτελεσματικότητα οποιουδήποτε εμβολίου κατά της Covid -19 δεν έχει φανεί ακόμη».