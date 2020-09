Οικονομία

Γεννηματά: μέτρα στήριξης του τουρισμού για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά του

Συζήτησε με εκπροσώπους του ΣΕΤΕ τα προβλήματα των τουριστικών επιχειρήσεων μέσα στην κρίση και τις προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής για την στήριξη του κλάδου.

Mε τον πρόεδρο Ιωάννη Ρέτσο και το στέλεχος του ΣΕΤΕ Μιχαήλ Κυριακίδη, συναντήθηκε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, στο πλαίσιο των συναντήσεων με εκπροσώπους μαζικών φορέων ενόψει της επίσκεψης της προέδρου του ΚΙΝΑΛ, στο Forum της Θεσσαλονίκης, στις 16 Σεπτεμβρίου.

Η κα Γεννηματά συζήτησε με τους εκπροσώπους του ΣΕΤΕ τα προβλήματα των τουριστικών επιχειρήσεων μέσα στην κρίση και τις προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής για την στήριξη του κλάδου. Στην συνάντηση συμμετείχαν οι βουλευτές Β. Κεγκέρογλου, Γ. Φραγγίδης και ο γραμματέας του τομέα Τουρισμού Γ. Νικητιάδης.

«Προτείναμε έγκαιρα και πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου, γενναία και στοχευμένα μέτρα για την στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων, των εργαζομένων σε αυτές και την ασφάλεια των επισκεπτών. Η κυβέρνηση δεν ήθελε, δεν μπόρεσε, εξήγγειλε καθυστερημένα και ανεπαρκή μέτρα, "άνοιξε" τον τουρισμό χωρίς την αναγκαία προετοιμασία. Ως αποτέλεσμα η χρονιά εξελίσσεται πολύ αρνητικά, ίσως χειρότερα από τις προβλέψεις», ανέφερε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, μετά την συνάντηση και τόνισε πως η κυβέρνηση της ΝΔ «δεν πιστεύει ότι ο τουρισμός έχει μέλλον στην Ελλάδα. Ακόμη και στην συντηρητική έκθεση Πισσαρίδη, απουσιάζει ως τώρα, κάθε αναφορά σε συγκεκριμένες προτάσεις για τον τουρισμό, παραπέμποντας για το άδηλο μέλλον».

Επίσης, επεσήμανε την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις και μέτρα πολιτικής για να στηριχθεί ο Τουρισμός, να μην χαθεί και η νέα χρονιά καθώς και για να αξιοποιηθούν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες νέου τύπου, που θα τον ενισχύσουν, διασφαλίζοντας το μέλλον του.

Το Κίνημα Αλλαγής προτείνει ως άμεσα μέτρα στήριξης του τουρισμού για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά του:

Μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τον τουρισμό και την εστίαση ως 31/12/2021.

Επαναφορά του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για τα νησιά του Αιγαίου.

Νέα προγράμματα χορήγησης ρευστότητας, με κύριο κριτήριο την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Μέτρα στήριξης του ΕΣΥ στα νησιά (κίνητρα για προσλήψεις ιατρών, ανάπτυξη τηλεϊατρικής, εξασφάλιση διακομιδών).

Παράταση ως το τέλος του χρόνου των μέτρων για την αναβολή πληρωμών. Να μη χάνουν την ρύθμιση των 120 δόσεων οι επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες σε αυτή και αδυνατούν να ανταποκριθούν λόγω της κρίσης.

Εγγυημένο αξιοπρεπές εισόδημα, ως τον Μάρτιο του 2021 σε όλους τους εποχιακά εργαζόμενους στον τουρισμό και στην εστίαση. Χωρίς όρους και προϋποθέσεις (ένσημα κλπ).

Για νέες επενδύσεις με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης

Σημαντικό ζήτημα είναι η ενίσχυση της χρηματοδότησης στους σύγχρονους τομείς του θεματικού τουρισμού (θαλάσσιου τουρισμού, πολιτιστικού, θρησκευτικού, ιατρικού Τουρισμού)

Φορολογικά και αναπτυξιακά κίνητρα για δικτύωση και συμπράξεις μικρών επιχειρήσεων τουρισμού σε επίπεδο περιφέρειας. Έτσι ώστε να ενισχυθούν οι δυνατότητες χρονικής παράταξης της τουριστικής περιόδου και εμπλουτισμού των δραστηριοτήτων που προσφέρονται (ψυχαγωγία, εξερεύνηση, πολιτισμός).

Δημόσιες επενδύσεις-σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα όπου απαιτείται-για εκσυγχρονισμό των αεροδρομίων, των λιμανιών, την ανάδειξη των χωρών πολιτισμού.

Ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων και ενίσχυση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.

Επένδυση στο ψηφιακό κράτος για ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους τουρίστες, για όλα όσα θα χρειασθούν για την μετακίνηση και διαμονή τους.

Δυνατότητα υπερ-αποσβέσεων με συντελεστή 30%-50% ως κίνητρο για επενδύσεις τεχνολογίας, εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων και επενδύσεις αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής.

Προσέλκυση επισκεπτών με τηλεργασία «Μένοντας Ελλάδα». Η χώρα μας μπορεί να εξελιχθεί σε βασικό προορισμό τηλεργασίας επισκεπτών. Έτσι θα αντισταθμιστεί η απώλεια από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Απαραίτητη η χρηματοδότηση υποδομών μεταφορών και υγείας, και η εξασφάλιση δικτύων υψηλής ταχύτητας.

Ασφάλιση τουριστικών επιχειρήσεων έναντι κινδύνων.

Δημιουργία ενός ειδικού φορέα εταιρικής ασφάλισης με την συμβολή και την εγγύηση του κράτους και της ΕΕ για την κάλυψη απρόβλεπτων κινδύνων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εισφορές ασφάλισης της ανθηρής περιόδου θα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των απωλειών όταν υπάρχει δυσκολία. Έτσι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης θα μπορούν να επικεντρωθούν στην χρηματοδότηση των αλλαγών για την προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες και την ενίσχυση της απασχόλησης.