ΕΟΔΥ: 13η επιδημιολογική έκθεση για τον κορονοϊό

Η πορεία εξάπλωσης της πανδημίας, η κατάσταση στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες, η "έκρηξη" των κρουσμάτων και τα δεδομένα ανά περιοχή.

Στην δημοσιότητα δόθηκε απο τον ΕΟΔΥ, η 13η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου, που αφορά το διάστημα 27 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης που είχαν ήδη διαφανεί από τις προηγούμενες εκθέσεις επαληθεύονται ή αντιστρέφονται με την προσθήκη ολοένα και περισσότερων δεδομένων.

Στον άξονα της υγείας και της πολιτικής προστασίας, η τελευταία εβδομάδα εμφανίζει μία επιδεινούμενη τάση.

Συνεχίζεται η σταθεροποίηση στο μέσο όρο των ημερησίων κρουσμάτων, που διαμορφώνεται σε 7ήμερη κυλιόμενη βάση στα 220 κρούσματα ανά ημέρα, από 216 στην προηγούμενη έκθεση. Ωστόσο παρατηρείται επιδείνωση στον μέσο όρο θανάτων και νοσηλευόμενων σε ΜΕΘ.

Δείτε όλη την έκθεση: