Πολιτική

Αναστασιάδης για Τουρκία: η κατάσταση είναι εξαιρετικά ασταθής και ανησυχητική

«Η Τουρκία ενεργεί με προκλητικό τρόπο στην Κύπρο, κατ' ακρίβεια σε ολόκληρη την περιοχή, θέτοντας σε κίνδυνο την σταθερότητα και την ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής», δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο γαλλικό πρακτορείο (AFP), ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε ότι «οι συνεχιζόμενες παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κύπρου έχουν οδηγήσει σε έντονη στρατιωτικοποίηση της γειτονιάς μας», προσθέτοντας ότι υπάρχει μια επιθετικότητα, με πρόθεση να ελεγχθεί στην ουσία ολόκληρη η περιοχή. «Γι' αυτό βιώνουμε μια αυξανόμενη ένταση και η κατάσταση που εξελίσσεται είναι εξαιρετικά ασταθής και ανησυχητική», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της στάσης που θα κρατήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι της τουρκικής πλευράς, τόνισε χαρακτηριστικά: «Θα ήθελα να πω ότι στόχος μας δεν είναι οι κυρώσεις. Στόχος μας είναι, μέσω του διαλόγου, να καταλήξουμε σε μια λύση η οποία θα είναι απολύτως συμβατή με όσα λέει το Διεθνές Δίκαιο».

Επισήμανε δε τη σημασία που έχει για την κυπριακή πλευρά η στάση της Γαλλίας: «Για εμάς το πιο σημαντικό είναι η στάση της Γαλλίας, μια στάση πραγματικής αλληλεγγύης και μια ηγετική φωνή σε ό,τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη προκειμένου να προστατεύσει τα κράτη- μέλη από αυτήν την επιθετικότητα και ειδικά πώς μπορεί να εκφραστεί η αλληλεγγύη από την Ευρώπη» δήλωσε.

Καταλήγοντας ο κ. Αναστασιάδης επεσήμανε ότι «ο διάλογος είναι ο καλύτερος τρόπος, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο, όχι να ερμηνεύσουν το διεθνές δίκαιο σύμφωνα με τον δικό τους επεκτατικό χαρακτήρα».