Χαρδαλιάς - Γώγος στην ενημέρωση για τον κορονοϊό

Ο Υφ. Πολιτικής Προστασίας και ο Καθ. Επιδημιολογίας για την πορεία εξάπλωσης της πανδημίας και την απόδοση των περιοριστικών μέτρων.

H ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών του Υπουργείου Υγείας, από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, Χαράλαμπο Γώγο.

Στην ενημέρωση συμμετείχε ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, απαντώντας σε ερωτήματα που αφορούν στο σύστημα Υγείας.

H ενημέρωση ξεκίνησε αμέσως μετά την ανακοινωση 202 νέων κρουσμάτων στην Ελλάδα.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε νέα μέτρα σε κλειστές δομές και οίκους ευγηρίας, ενώ ο Χαράλαμπος Γώγος στάθηκε στην κρισιμότητα της κατάστασης στην Ελλάδα.