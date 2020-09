Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: η Ελλάδα υποστηρίζει την κοινή προμήθεια εμβολίων για τον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Υγείας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα υποστηρίζει την κοινή προμήθεια εμβολίων για την COVID-19, μέσω του Εργαλείου Έκτακτης Στήριξης της ΕΕ. (Emergency Support Instrument) όπως ανέφερε την Παρασκευή ο Βασίλης Κικίλιας, σε τηλεδιάσκεψη των υπουργών Υγείας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην τοποθέτησή του, ο Υπουργός Υγείας, αφού ευχαρίστησε τη γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρωτοβουλία της τηλεδιάσκεψης, συνεχάρη την Επίτροπο Στέλλα Κυριακίδου, για την εξαιρετική προσπάθεια που έχει κάνει για την πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών σε ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο.

Επεσήμανε ότι μετά από τόσους μήνες, η κούραση είναι δεδομένη για όλους τους λαούς, όμως οι ενθαρρυντικές εξελίξεις από τον τομέα της επιστημονικής έρευνας που αφορούν στο εμβόλιο, δίνουν ελπίδα και ωθούν τους πολίτες να συνεχίσουν να τηρούν τα μέτρα.

«Είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την προσπάθεια και πρέπει να συνεχίσουμε να επιδεικνύουμε αλληλεγγύη και συνεργασία, αξιοποιώντας παράλληλα την εμπειρία που αποκομίσαμε τους μήνες του κορονοϊού σε επιστημονικό, ιατρικό και τεχνοκρατικό επίπεδο, με τη δημιουργία ενός κοινού μηχανισμού αντιμετώπισης», τόνισε κλείνοντας την ομιλία του ο Έλληνας Υπουργός Υγείας.