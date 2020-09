Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: νέα μέτρα σε κλειστές δομές και οίκους ευγηρίας

Τι θα ισχύσει για τους εργαζόμενους σε κλειστές δομές. Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας τόνισε ότι το επόμενο 10ήμερο θα ελεγχθούν όλες οι κλειστές δομές.

Νέα μέτρα σε κλειστές δομές και οίκους ευγηρίας ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς κατά την τακτική ενημέρωση για τον κορονοϊό.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για τα αυξημένα κρούσματα στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και έστειλε αυστηρό μήνυμα σε όλους: «Τηρείτε τα μέτρα για να μην έχουμε άλλα μέτρα»!

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας εξήγγειλε σαρωτικούς ελέγχους με στόχο να έχουν ελεγχθεί όλες οι μονάδες της χώρας μέσα στις επόμενες 10 μέρες και σημείωσε ότι κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί εκ νέου η ανάγκη τήρησης των μέτρων από τους εργαζόμενους στις εν λόγω δομές.

«Μέλημά μας ήταν και είναι να προστατέψουμε τη Δημόσια Υγεία», επισήμανε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Απαιτείται συνεργασία της πολιτείας, της κοινωνίας και των ίδιων των πολιτών. Μόνο λειτουργώντας ενωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε τη μάχη με την εξάπλωση της πανδημίας».

Αναλυτικά τα μέτρα που ανακοίνωσε:

Αναβολή αδειών των εργαζομένων στις μονάδες

Τεστ κορονοϊού 48 ώρες πριν την επάνοδο στην εργασία

Αποφυγή ταξιδιών στο εξωτερικό

Περιορισμός συνάθροισης σε κλειστούς χώρους με κόσμο

Αποφυγή επαφής με άτομα που έχουν συμπτώματα

Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος σε οίκο ευγηρίας έρθει σε επαφή με κρούσματα θα πρέπει να ακολουθήσουν: Παρακολούθηση της υγείας του

Θερμομέτρηση 2 φορές την ημέρα

Διαμονή σε διαφορετικό δωμάτιο με καλό αερισμό

Περιορισμός μετακινήσεων εκτός σπιτιού

Καλός αερισμός στην ιδιωτική κατοικία

Άμεση ενημέρωση του υπευθύνου της δομής φροντίδας ηλικιωμένων Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι από τις 7 έως τις 23 Σεπτεμβρίου θα υποβληθούν σε τεστ ανίχνευσης κορονοϊού 8.450 νέοι στρατεύσιμοι, μια πρωτοβουλία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.