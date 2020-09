Αθλητικά

H απάντηση της La Liga στον πατέρα του Μέσι

Συνεχίζεται το θρίλερ για την ρήτρα του συμβολαίου. Επιμένει ο Τύπος για παραμονή του "ψύλλου" στους "μπλαουγκράνα".

Με μία λακωνική ανακοίνωση, στην οποία ξεκαθαρίζει ότι παραμένει αμετακίνητη στη θέση της ότι η ρήτρα αποδέσμευσης του Λιονέλ Μέσι βρίσκεται κανονικά σε ισχύ, απάντησε η La Liga στην επιστολή που έστειλε και δημοσιοποίησε λίγο νωρίτερα ο πατέρας και εκπρόσωπος του Αργεντινού αστέρα, Χόρχε Μέσι.

Η διοργανώτρια Αρχή του ισπανικού πρωταθλήματος, η οποία από τις 30/8 έχει απορρίψει τον ισχυρισμό ότι ο Μέσι μπορεί να λύσει μονομερώς το συμβόλαιό του με τους «μπλαουγκράνα», κάνει λόγο για μία πολύ «τραβηγμένη» ερμηνεία του σχετικού όρου του συμβολαίου από την πλευρά του 33χρονου επιθετικού και υπογραμμίζει ότι εμμένει στην ουσία της προηγούμενης ανακοίνωσή της, που δικαιώνει την Μπαρτσελόνα.

Τι έλεγε ο πατέρας του Μέσι

Την άποψη ότι ο Λιονέλ Μέσι έχει το δικαίωμα να «σπάσει» μονομερώς το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα και να μείνει ελεύθερος, υποστήριζε στην επιστολή του ο πατέρας και εκπρόσωπός του, Χόρχε Μέσι, στην επιστολή που απέστειλε στην La Liga. Με τον τρόπο αυτό, η πλευρά του Αργεντινού σταρ απαντούσε στην ανακοίνωση που είχε εκδώσει στις 30/8 η La Liga, με την οποία αποδεχόταν τον ισχυρισμό της Μπαρτσελόνα: ότι δηλαδή η σχετική διορία (για να «σπάσει» το συμβόλαιο) έληγε στις 10/6 και ότι, μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας, ισχύει η ρήτρα αποδέσμευσης, ύψους 700 εκατ. ευρώ.

Ο Χόρχε Μέσι κατηγορεί τη La Liga ότι δεν είναι αντικειμενική και ότι προσπαθεί να προστατεύσει τα συμφέροντα των συλλόγων-μελών της (δηλαδή των «μπλαουγκράνα») και τονίζει ότι στο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή γίνεται αναφορά στο «τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2019-20», το οποίο μετακινήθηκε αργότερα λόγω της πανδημίας και της τρίμηνης διακοπής του ισπανικού πρωταθλήματος.

«Οριστικά και του χρόνου στη Μπαρτσελόνα ο Μέσι»

Εν τω μεταξύ, ως ειλημμένη απόφαση παρουσιάζει την παραμονή του Λιονέλ Μέσι στην Μπαρτσελόνα το συνδρομητικό κανάλι της Αργεντινής "TyC Sports". Στο σχετικό ρεπορτάζ αναφέρεται ότι, μετά τη συνάντηση που είχαν την περασμένη Τρίτη (1/9) ο πατέρας και εκπρόσωπος του «Λεό», Χόρχε Μέσι, με τον πρόεδρο των Καταλανών, Γιόσεπ Μαρία Μπαρτομέου, η πλευρά του Αργεντινού σταρ αποφάσισε να τιμήσει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου με τους «μπλαουγκράνα», προκειμένου να αποφύγει να μπει σε μία μακρά δικαστική διαμάχη, αναφορικά με το αν ισχύει ή όχι ο όρος που επιτρέπει στον 33χρονο άσο να μείνει ελεύθερος στο τέλος της περιόδου 2019-20.

Σύμφωνα με το "TyC Sports", μία τέτοια δικαστική διαμάχη «... θα σήμαινε και έναν πονοκέφαλο για τον υποτιθέμενο νέο προορισμό του, που φαινόταν πως θα είναι η Μάντσεστερ Σίτι».