Κορονοϊός - Γώγος: τον Δεκέμβριο οι πρώτες δόσεις του εμβολίου

Τι είπε για την πορεία της πανδημίας, για τα φάρμακα που έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι γιατροί και τις ελπίδες που γεννά το εμβόλιο...

Η πανδημία συνεχίζεται, σημείωσε ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, Χαράλαμπος Γώγος, μέλος της επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, κατά τη σημερινή ενημέρωση για την εξέλιξη της covid-19 στη χώρα μας, μαζί με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά.

Ο καθηγητής επισήμανε ότι υπάρχει μεγάλη παγκόσμια διασπορά του ιού. Ενδεικτικά ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί περισσότερα από 26 εκατ. κρούσματα και πάνω από 800 χιλιάδες θάνατοι, παγκοσμίως. Στην Ευρώπη αντιμετωπίζουμε νέα έξαρση της πανδημίας, προσθέτοντας ότι το ίδιο συμβαίνει και στην χώρα μας. Στα ίδια επίπεδα βρίσκεται και η Ελλάδα, είπε, προσθέτοντας πως η έξαρση αυτή σχετίζεται με την άρση των περιοριστικών μέτρων στις αρχές του καλοκαιριού και και τη χαλάρωση που παρατηρήθηκε.

Περαιτέρω ανέφερε πως στην Ελλάδα από τις αρχές Αυγούστου μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 841 εισαγόμενα κρούσματα σε σύνολο 6.320, επισημαίνοντας πως από αυτά το 30% είναι ασυμπτωματικά, ενώ 66% προέρχεται από επαφή με διαπιστωμένο κρούσμα. Επιπλέον, σημείωσε πως την ίδια περίοδο εντοπίστηκαν 698 σε χώρους όπως νοσοκομεία, στρατόπεδα κ.λπ., και 168 σε κλειστές δομές.

Συνοψίζοντας, ανέφερε πως η κατάσταση είναι κρίσιμη. Όπως εξήγησε υγειονομικά μπορεί να χαρακτηριστεί δυσάρεστη αλλά είναι αντιμετωπίσιμη. Ωστόσο τόνισε πως είναι κρίσιμη γιατί πρέπει να περιορίσουμε τη διασπορά, σημειώνοντας πως στο πλαίσιο αυτό έχουμε τρία «όπλα»: την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση, καθώς και την ιχνηλάτηση.

Υπογράμμισε ότι χρειάζεται στοχευμένη ενημέρωση για τα μέτρα, εμβολιασμοί για τις συνηθισμένες ιώσεις, όπως η γρίπη, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι τα μέτρα για τον κορονοϊό θα εμποδίσουν την εξάπλωση και των εποχικών ιώσεων. Επίσης, έκανε έκκληση για κλειστά αυτιά στα fake news.

Ο κ. Γώγος είπε, τέλος, ότι τα δεδομένα από τη φάση 1 και 2 των μελετών για το ρωσικό εμβόλιο, που δημοσιεύθηκαν στην ιατρική επιθεώρηση Lancet είναι πολύ καλά, καθώς δείχνουν ανοσιολογική ανταπόκριση στο 100%. Επίσης εκτίμησε ότι οι πρώτες δόσεις του εμβολίου θα έρθουν στη χώρα μας τον Δεκέμβριο.