Σαρλ Μισέλ: “ψήνεται” πολυμερής διάσκεψη για τις τουρκικές προκλήσεις

Τι αναφέρει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ένταση στην ανατολική Μεσόγειο και την στάση της Άγκυρας.

Της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρίας Αρώνη

Την διοργάνωση πολυμερούς διάσκεψης για την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και για να συζητηθούν τα «κύρια σημεία των διαφορών στην περιοχή», προτείνει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ σε συνέντευξή που παραχώρησε στο Γαλλικό, Γερμανικό, Βελγικό και Ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων, καθώς και στο Reuters.

"Μια κλιμάκωση βρίσκεται σε εξέλιξη, με όλο και περισσότερα περιστατικά και στρατιωτικά μέσα στην περιοχή. Αυτό πρέπει να σταματήσει", τονίζει ο Σαρλ Μισέλ. "Μια πολυμερής διάσκεψη θα μπορούσε, πρώτον, να βοηθήσει στην αποκλιμάκωση της κατάστασης και, δεύτερον, στην εξεύρεση λύσεων στα πολλά θέματα στα οποία διαφωνούμε."

"Έχω ήδη καταθέσει ανεπίσημα την ιδέα σε αρκετούς Ευρωπαίους και τρίτους συναδέλφους,, μεταξύ αυτών και από Τουρκία. Δεν λέω ότι έχουμε ένα σαφές ‘ναι’, αλλά η απάντηση δεν ήταν αρνητική», δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός του Βελγίου.

Το βελγικό πρακτορείο BELGA, σημειώνει ότι ο Σαρλ Μισέλ έχει κατά νου μια ευρεία διάσκεψη στην οποία, εκτός από τις διαφορές για τα θαλάσσια σύνορα, θα μπορούσαν να συζητηθούν θέματα όπως η ενέργεια, η μετανάστευση και η ασφάλεια. Σχολιάζει, επίσης, ότι ο Σαρλ Μισέλ συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν ακόμη πολλά πράγματα που πρέπει να αποσαφηνιστούν προτού διοργανωθεί μία τέτοια διάσκεψη, αλλά "θα μπορούσε να είναι η καλύτερη ευκαιρία για μια αποκλιμάκωση και μια πιο θετική προσέγγιση".

Σύμφωνα με τον Michel, πρέπει να είναι σαφές ότι η ΕΕ δεν αποδέχεται η Άγκυρα να συνεχίσει να ενεργεί μονομερώς και παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο. "Είμαι υπέρ της λογικής του καρότου και του μαστιγίου. Ποια εργαλεία έχουμε για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας και ποια για να στείλουμε το μήνυμα ότι δεν αποδεχόμαστε την έλλειψη σεβασμού; Ζητούμε σεβασμό. Αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα."

"Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της δεν τυγχάνουν σεβασμού, αλλά ταυτόχρονα πρέπει επίσης να προσφέρουμε διάλογο και μία θετική προσέγγιση", λέει ο Σαρλ Μισέλ.

Η Τουρκία είναι το βασικό θέμα στην ημερήσια διάταξη της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι ηγέτες της ΕΕ σχεδιάζουν εδώ και αρκετό καιρό μια στρατηγική συζήτηση για τις σχέσεις με τη γειτονική χώρα.