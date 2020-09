Παράξενα

Αδέσποτα αιγοπρόβατα: Δήμος δίνει 80 ευρώ για κάθε “σύλληψη” ζώου!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για μεγάλο πρόβλημα κάνουν λόγο οι τοπικοί άρχοντες, που δέσμευσαν κονδύλι απο τα ταμεία του Δήμου.

Ο Δήμος Καρπάθου στην προσπάθειά του να επιλύσει το μεγάλο πρόβλημα των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, δέσμευσε στον προϋπολογισμό του ποσόν χρημάτων και αναμόρφωσε την αμοιβή ανά ζώο που θα περισυλλεχθεί, σε 80 ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α.

Όλες οι λεπτομέρειες γι' αυτή την εργασία αναφέρονται στη μελέτη, η οποία έχει συνταχθεί και ευρίσκεται στο γραφείο του Τμήματος τοπικής ανάπτυξης και οικονομίας και είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων.

Πηγή: rodiaki.gr