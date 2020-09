Αθλητικά

Μέσι: μένω στην Μπαρτσελόνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εσπασε την σιωπή του ο σούπερ σταρ της μπάλας. Ποιούς λόγους επικαλέστηκε για την αποφαση του.

Το σίριαλ του καλοκαιριού έλαβε τέλος! Ο Λιονέλ Μέσι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, τουλάχιστον έως το καλοκαίρι του 2021, οπότε και τελειώνει το συμβόλαιό του.

Ο Λιονέλ Μέσι έσπασε τη σιωπή του και εξήγησε μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος γιατί επέλεξε να παραμείνει στην Μπαρτσελόνα.

«Δεν ήμουν χαρούμενος και ήθελα να φύγω. Δεν είχα τη δυνατότητα να μείνω ελεύθερος και θα συνεχίσω στο κλαμπ προκειμένου να μην πάμε σε δικαστική διαμάχη. Η διοίκηση του συλλόγου που έχει επικεφαλής τον Μπαρτομέου είναι μία καταστροφή»,δήλωσε αποκλειστικά στο Goal.com ο Αργεντινός σούπερ σταρ.

Ολόκληρη η δήλωση του Λιονέλ Μέσι

:Όταν ενημέρωσα τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου για την επιθυμία μου να φύγω, ήταν ένα σκληρό δράμα. Όλη η οικογένεια άρχισε να κλαίει, τα παιδιά μου δεν ήθελαν να αφήσουν την Μπαρτσελόνα, ούτε ήθελα να αλλάξουν σχολεία.

Όμως κοίταξα παραπέρα και θέλω να θέλω να ανταγωνίζομαι στο υψηλότερο επίπεδο, να κατακτώ τίτλους, να διεκδικώ το Champions League. Μπορείς να το κερδίσεις ή να το χάσεις, επειδή είναι πολύ δύσκολο, αλλά θα πρέπει να το διεκδικείς.

Τουλάχιστον διεκδίκησέ το και να μην διαλυόμαστε στην Ρώμη, στο Λίβερπουλ και στην Λισσαβόνα. Όλα αυτά με οδήγησαν να σκεφτώ την απόφαση ότι ήθελα να αποχωρήσω.

Πίστεψα και ήμουν σίγουρος ότι θα ήμουν ελεύθερος για να φύγω, ο πρόεδρος πάντα έλεγε πως στο τέλος της σεζόν θα μπορούσα να αποφασίσω αν θα έμενα ή όχι. Τώρα στηρίζονται στο γεγονός πως δεν τους ενημέρωσα πριν από τις 10 Ιουνίου, όταν εκείνη την περίοδο ακόμη παλεύαμε στη La Liga, εν μέσω μίας απαίσιας εποχής κορωνοϊού, ο οποίος άλλαξε ολόκληρη τη σεζόν.

Κι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα μείνω στην ομάδα. Τώρα, πρόκειται να συνεχίσω στον σύλλογο γιατί ο πρόεδρος μου είπε ότι ο μοναδικός τρόπος για να φύγω ήταν η ρήτρα των 700.000.000 ευρώ, κάτι το οποίο είναι αδύνατο".