Πολιτική

Βέμπερ: να αντιδράσουμε στις επιθέσεις Ερντογάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευρώπη και Γερμανία είναι στο πλευρό της Ελλάδας, δηλώνει ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μάνφρεντ Βέμπερ.

Πρέπει να γίνει σαφές ότι η Ευρώπη και η Γερμανία είναι στο πλευρό της Ελλάδας και να μιλήσουμε για οικονομικές κυρώσεις, για αναστολή της τελωνειακής συμφωνίας με την Άγκυρα και πολλά άλλα προκειμένου να αντιδράσουμε στις επιθέσεις του Ερντογάν, δηλώνει ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μάνφρεντ Βέμπερ (CSU), στο "Spiegel", ενώ παράλληλα επικρίνει τον ομοσπονδιακό υπουργό Εξωτερικών Χάικο Μάας (SPD).

«Το γεγονός ότι ο υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας ταξιδεύει στην Αθήνα ως μεσολαβητής είναι απαράδεκτο για μένα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια διαμάχη μεταξύ ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιας τρίτης χώρας η οποία ενεργεί επιπλέον και ως επιτιθέμενη. Πρέπει να γίνει σαφές ότι η Ευρώπη και η Γερμανία είναι στο πλευρό της Ελλάδας. Ο υπουργός Εξωτερικών πρέπει να προσέξει, ώστε να μην αφεθεί να εκβιασθεί λόγω του φόβου μιας νέας προσφυγικής κρίσης. Αντ 'αυτού, πρέπει να μιλήσουμε για οικονομικές κυρώσεις, για αναστολή της τελωνειακής συμφωνίας με την Άγκυρα και πολλά άλλα προκειμένου να αντιδράσουμε στις επιθέσεις του Ερντογάν», τονίζει ο Βέμπερ στο "Spiegel".