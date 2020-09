Κοινωνία

Οικογένεια Φύσσα: μονόδρομος η συνολική καταδίκη της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ανακοίνωσή της η οικογένεια τονίζει ότι αναμετρήθηκε "κατά πρόσωπο με το τέρας του ναζισμού και στάθηκε όρθια", ενώ καλεί όλο τον κόσμο έξω από το Εφετείο στις 7 Οκτώβρη.

Μονόδρομο χαρακτηρίζει την συνολική καταδίκη της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής η οικογένεια του αδικοχαμένου Παύλου Φύσσα.

Σε ανακοίνωσή της η οικογένεια τονίζει ότι αναμετρήθηκε "κατά πρόσωπο με το τέρας του ναζισμού και στάθηκε όρθια", ενώ καλεί όλο τον κόσμο να είναι έξω από την αίθουσα του Εφετείου στις 7 Οκτώβρη, ημέρα κατά την οποία αναμένεται η απόφαση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας Φύσσα:

"Μετά από 5,5 βασανιστικά χρόνια δικαστικής διαδικασίας, κατά την οποία δεχθήκαμε έως και ύβρεις και απειλές από την πλευρά των κατηγορουμένων, εμείς, η οικογένεια του Παύλου Φύσσα αναμετρηθήκαμε κατά πρόσωπο με το τέρας του ναζισμού και σταθήκαμε όρθιοι.

Η ώρα της απόφασης έφτασε: 7 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11.00. Επτά μαρτυρικά χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου, για εμάς η συνολική καταδίκη της ηγεσίας της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής είναι μονόδρομος.

Την ημέρα της απόφασης καλούμε όλο τον κόσμο που στάθηκε δίπλα μας στο δικαστήριο όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και όλους όσους δεν μπόρεσαν μέχρι σήμερα να έρθουν... στις 7 Οκτώβρη να είναι έξω από την αίθουσα του Εφετείου".