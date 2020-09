Πολιτική

Τηλεφωνική επικοινωνία Τσαβούσογλου - Στόλτενμπεργκ

Η επικοινωνία των δύο άνδρών έγινε μετά την επίσημη... στροφή του ΓΓ του ΝΑΤΟ στο θέμα της συμφωνίας Ελλάδας - Τουρκίας για συζητήσεις.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, είχε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, λίγο μετά την αναδίπλωση Στόλτενμπεργκ για τα περί συμφωνίας Ελλάδας - Τουρκίας.

Σύμφωνα με τουρκικά Μέσα, οι δύο άνδρες συζήτησαν το θέμα της ανατολικής Μεσογείου και τις τελευταίες εξελίξεις, καθώς ο ΓΓ του ΝΑΤΟ παραδέχθηκε νωρίτερα ότι δεν υπάρχει συμφωνία για διάλογο, μεταξύ των δύο πλευρών, παρά μόνο τεχνικές συνομιλίες.

Συγκεκριμένα, ο Γ. Στόλτενμπεργκ ανέφερε ότι σε συνέχεια συνομιλιών που είχε με τους ηγέτες της Ελλάδας και της Τουρκίας, οι δύο Σύμμαχοι έχουν συναντηθεί για τεχνικές συνομιλίες στο ΝΑΤΟ. «Ο σκοπός αυτών των συνομιλιών είναι να εγκαθιδρύσουμε μηχανισμούς στρατιωτικής αποκλιμάκωσης και να μειώσουμε τον κίνδυνο θερμού επεισοδίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν υπάρχει συμφωνία επί αυτού του μηχανισμού ακόμα.», ανέφερε ο Γ. Γ. Του ΝΑΤΟ.