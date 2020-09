Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 5871 θάνατοι στον πλανήτη μέσα σε 24 ώρες

Εκατοντάδες χιλιάδες νέα κρούσματα σε μία ημέρα. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η πανδημία παγκοσμίως. Σοκ προκαλούν τα απολογιστικά στοιχεία

Η πανδημία του κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 869.718 ανθρώπους παγκοσμίως, από τα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε επίσημες πηγές.

Περισσότερα από 26.366.810 κρούσματα της νόσου Covid-19 έχουν καταγραφεί επισήμως σε 196 χώρες και εδάφη από την έναρξη της επιδημίας, ενώ 17.298.800 άνθρωποι θεωρείται ότι έχουν αποθεραπευτεί, μέχρι σήμερα το μεσημέρι.

Από τις 15:00 (ώρα Ελλάδας) της Τετάρτης έως τις 15:00 σήμερα, καταγράφηκαν 5.871 νέοι θάνατοι και 278.631 νέα κρούσματα παγκοσμίως. Οι χώρες που έχουν καταγράψει τους περισσότερους νέους θανάτους είναι η Ινδία με 1.096, οι ΗΠΑ (1.029) και η Βραζιλία (834).

Οι ΗΠΑ παραμένουν η πλέον πληγείσα χώρα τόσο σε αριθμό νεκρών όσο και κρουσμάτων με 186.806 θανάτους και 6.151.101 κρούσματα, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Μετά τις ΗΠΑ, οι πλέον πληγείσες χώρες είναι η Βραζιλία με 124.614 θανάτους και 4.041.638 κρούσματα, η Ινδία με 68.472 νεκρούς (3.936.747 μολύνσεις), το Μεξικό με 66.329 νεκρούς (616.894 κρούσματα) και η Ηνωμένο Βασίλειο με 41.527 θανάτους (340.411 κρούσματα).

Το Περού είναι η χώρα που θρηνεί τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων αναλογικά με τον πληθυσμό του, με 89 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους, ακολουθούμενο από το Βέλγιο (85), την Ισπανία (63), το Ηνωμένο Βασίλειο (61) και την Χιλή (60).

Η Κίνα (χωρίς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο) μετρά συνολικά 85.102 κρούσματα (25 νέα) και 4.634 θανάτους.

Η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική έχει καταγράψει μέχρι σήμερα στις 15:00, 285.469 θανάτους (7.612.884 κρούσματα), η Ευρώπη 217.285 θανάτους και 4.099.668 κρούσματα, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς 195.982 θανάτους (6.281.343 κρούσματα), η Ασία 102.164 νεκρούς (5.522.626 κρούσματα), η Μέση Ανατολή 37.404 νεκρούς (1.543.088 κρούσματα), η Αφρική 30.631 θανάτους (1.277.479 κρούσματα) και η Ωκεανία 783 νεκρούς (29.724 κρούσματα).