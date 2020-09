Τοπικά Νέα

Τραγωδία: άνδρας βρέθηκε νεκρός στο φλεγόμενο σπίτι του

Παρά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, ήταν ήδη αργά για τον άτυχο άνδρα...

Νεκρός ανασύρθηκε ένας 61χρονος άνδρας, το μεσημέρι της Παρασκευής, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην οικία του στον Κέδρο Καρδίτσας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 12.00 το μεσημέρι, από άγνωστη αιτία, στην διώροφη παλιά κατοικία, στην οποία διέμενε ο άτυχος ηλικιωμένος.

Στο σημείο επιχείρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με πέντε οχήματα και συνολικό πλήρωμα 10 ατόμων, χωρίς ωστόσο να κατορθώσει να σώσει τον ηλικιωμένο. Μάλιστα, αστυνομία και κλιμάκιο του ΔΕΔΔΗΕ κλήθηκαν στο συμβάν.

Η σορός του 61χρονου άνδρα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Καρδίτσας ενώ διενεργείται προανάκριση για την υπόθεση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Πηγή: karditsalive.net