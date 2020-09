Life

H “Pastra Cretonaxiosa” στον ΑΝΤ1 για τον διάπλου στην Κέρκυρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μέλη της ομάδας συνεχίζουν τα εγχειρήματα τους, στο πλαίσιο της συγκέντρωσης χρημάτων για υποτροφίες σε παιδιά από ακριτικά νησιά.