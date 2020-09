Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κοντοζαμάνης: Γίνονται μέχρι και 17.000 τεστ την ημέρα

Τι είπε ο ο υφυπουργός Υγείας για το εμβόλιο. Πότε αναμένονται οι πρώτες δόσεις στην Ελλάδα.

Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα συμμετέχει στην κοινή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προμήθεια εμβολίων και ήδη έχει υπογραφεί η πρώτη συμφωνία με την Αstra-Zeneca και συμμετέχουμε σε αυτή. Ο προγραμματισμός παραλαβής των δόσεων είναι ο Δεκέμβριος όπου και θα ξεκινήσουμε να παραλαμβάνουμε δόσεις εμβολίων, ανέφερε κατά την χθεσινή ενημέρωση για την COVID-19, ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Στο δημόσιο σύστημα το τεστ κορονοϊού είναι δωρεάν επανέλαβε ο κ. Κοντοζαμάνης, τονίζοντας παράλληλα ότι ακόμα και αν το τεστ αποζημιωνόταν από τον ΕΟΠΥΥ δεν θα έκανε όλος ο κόσμος τεστ, διότι οι περισσότεροι μπορεί να μην πληρούν τα κριτήρια ελέγχου.

Τόνισε ότι στο δημόσιο σύστημα έφτασαν να γίνονται μέχρι και 17.000 τεστ την ημέρα. Την προηγούμενη εβδομάδα ο μέσος όρος των ημερήσιων τεστ ήταν 13.400 τεστ και έχει παραγωγική δυνατότητα αυτή τη στιγμή η χώρα και μπορεί να αυξηθεί και περαιτέρω. Αυτή τι στιγμή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην διεξαγωγή των τεστ, γίνονται κανονικά, δεν έχουν σταματήσει. Αναφερόμενος στο θέμα με τα αντιδραστήρια στο ΕΚΕΑ, είπε ότι η παραγωγική του δυνατότητα είναι 1.000 τεστ ημερησίως τα οποία θα συνεχίσει να διενεργεί και την επόμενη εβδομάδα που αποκαθίσταται η ροή των αντιδραστηρίων.

"Σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζεται ο ημερήσιος αριθμός των τεστ που διεξάγονται στη χώρα, καθώς αυτά που ήταν να κάνει το ΕΚΕΑ προωθούνται σε άλλα εργαστήρια. Πράγματι έχει τεράστιες δυνατότητες αλλά γίνεται αντιληπτό από όλους ότι η προμήθεια των εργαστηρίων με συγκεκριμένα εξειδικευμένα αντιδραστήρια επειδή όλα αυτά λειτουργούν σε παγκόσμιο επίπεδο είναι δεδομένη, γι αυτό 1.000 τεστ γινόταν την ημέρα στο ΕΚΕΑ, 1.000 θα γίνονται".