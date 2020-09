Κοινωνία

Ξυλοδαρμός ανηλίκου στο Γαλάτσι: βρέθηκαν 4 από τους δράστες (βίντεο)

Πως έφθασαν στα ίχνη τους οι Αρχές και τι υποστήριξαν οι νεαροί. Έρευνα για δεύτερη ανάλογη επίθεση. Σοκ στο Πανελλήνιο από τα χτυπήματα στον 17χρονο.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Τέσσερα άτομα έχουν ταυτοποιήσει οι αστυνομικοί από το Τμήμα Ασφαλείας Γαλατσίου για την επίθεση σε βάρος 17χρονου, στον οποίο προκάλεσαν βαριά τραύματα, όπως αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 η μητέρα του.

Μάλιστα, το θύμα της επίθεσης έχει αναγνωρίσει τους 4 δράστες χωρίς επιφύλαξη, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΝΤ1. Πρόκειται για έναν 18χρονο, δύο 17χρονους και έναν 15χρονο. Κανένας από τους τέσσερις δεν έχει συλληφθεί, γιατί έχει παρέλθει το Αυτόφωρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, όμως, ζήτησαν συγνώμη από το θύμα και του ευχήθηκαν άμεσα περιστατικά.

Σύμφωνα με την καταγγελία οι δράστες ήταν περίπου 20 άτομα, οπότε τώρα οι αστυνομικές αρχές θα επιχειρήσουν και σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, να ταυτοποιήσουν και τους υπόλοιπους και να τους καλέσουν, μαζί με τους γονείς τους, ενώ ο αρμόδιος εισαγγελέας με τα στοιχεία, που θα του δώσουν οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ θα αποφασίσει εάν και πότε θα εκδώσει εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους.

Οι αστυνομικοί, πάντως, εξετάζουν εάν οι ίδιοι σχετίζονται και με έναν ξυλοδαρμό 16χρονου πριν από λίγες ημέρες και πάλι στο Γαλάτσι, την ώρα που ο ανήλικος με την αδερφή του είχαν βγάλει βόλτα το σκύλο τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η ομάδα των δραστών έκανε μπούλινγκ σε άλλο παιδί και όταν ο 17χρονος μπήκε στη μέση να τον υπερασπιστεί, όρμησαν εναντίον του, τον πέταξαν στο έδαφος και άρχισαν να τον χτυπούν αλύπητα με κλωτσιές και γροθιές, τουλάχιστον για 10 λεπτά όπως λέει ο ίδιος. Το παιδί διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει κάταγμα κάτω γνάθου και μώλωπες παντού, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε.