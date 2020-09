Κοινωνία

Λήξη του Missing Alert για τον 50χρονο

Τι αναφέρει "Το Χαμόγελο του Παιδιού" που είχε εκδώσει ανακοίνωση αναζήτησης του άνδρα.

"Η περιπέτεια του Λ.Γ. , 50 ετών, έληξε αισίως δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που τον αναζητούσαν, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού", που είχε σημάνει συναγερμό για την αναζήτηση του άνδρα.

Όπως σημείώνεται, "ο Λ.Γ. βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία του"

"«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Λ. Γ. και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστούν", καταλήγει η ανακοινωση του Συλλόγλου.