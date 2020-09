Πολιτική

Πίτερ Στάνο: η ΕΕ έτοιμη για περιοριστικά μέτρα κατά της Τουρκίας

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν στέλνει αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα: η ΕΕ έχει ξεκαθαρίσει τι θα συμβεί εάν δεν υπάρχουν δείγματα αποκλιμάκωσης...

H EE είναι έτοιμη να επιβάλει περιοριστικά μέτρα εφόσον η Τουρκία δεν προχωρήσει σε αποκλιμάκωση τόνισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν υπεύθυνος για θέματα εξωτερικών υποθέσεων, Πήτερ Στάνο, μιλώντας στην ΕΡΤ1.

"Η ΕΕ είναι πολύ ξεκάθαρη σε σχέση με την αλληλεγγύη της προς την Ελλάδα και την Κύπρο και η προσδοκία της ΕΕ εκφράστηκε προς στην Τουρκία τόσο με δημόσιες δηλώσεις όσο και μέσω της δέσμευσης του Ύπατου Εκπροσώπου Μπορέλ ο οποίος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Τσαβούσογλου, τον ενημέρωσε για τις συζητήσεις με τους υπουργούς Εξωτερικών και τις προσδοκίες της ΕΕ να δουν την αποκλιμάκωση, να δουν διάλογο και δέσμευση και όχι μονομερή βήματα τα οποία αποτελούν προκλήσεις και συμβάλλουν στην αύξηση των εντάσεων" υπογράμμισε ο Πήτερ Στάνο.

Επιπροσθέτως, ο κ. Στάνο τόνισε ότι "η ΕΕ έχει ξεκαθαρίσει τι θα συμβεί από την πλευρά μας εάν δεν υπάρχουν δείγματα αποκλιμάκωσης. Γι' αυτό το συμβούλιο είναι έτοιμο να ξεκινήσει συζητήσεις για πιθανά περιοριστικά μέτρα αλλά όλοι ελπίζουμε ότι είναι πιθανόν να προχωρήσουμε μέσω του δρόμου του διαλόγου και των συζητήσεων".