Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: έκτακτες προσλήψεις ιατρών στα ΚΥΤ

Επιπλέον επιχορήγηση σε νησιωτικές δομές, για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Μετά το αίτημα που κατέθεσαν ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης και ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας, Παντελής Βρουλής, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου επιχορηγεί με 300.000 ευρώ την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ως μέτρο ενίσχυσης και θωράκισης της Λέσβου, της Χίου και της Σάμου για την αντιμετώπιση εξάπλωσης του Covid-19.

Mε Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου και Οικονομικών, χρηματοδοτείται η πρόσληψη ιατρικού και διοικητικού προσωπικού για τα ΚΥΤ σε Λέσβο, Χίο και Σάμο, η αγορά μηχανήματων για τεστ κορωνοϊού, ιατρικός εξοπλισμός και αναλώσιμα.

Η χρηματοδότηση είναι από πόρους του προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.