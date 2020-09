Κοινωνία

Κύκλωμα έδινε όλα τα διπλώματα οδήγησης με... “λάδωμα”!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διευθυντικά στελέχη του Δημοσίου και ιδιοκτήτες σχολών υποψηφιων οδηγών εμπλέκονται στην υπόθεση.

Εννέα άτομα μεταξύ των οποίων δύο διευθυντικά στελέχη υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών στην Θεσσαλία, συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, για συμμετοχή σε κύκλωμα που χορηγούσε παράνομα και έναντι αμοιβής, διπλώματα οδήγησης όλων των κατηγοριών και πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας και επαγγελματικής επάρκειας για οδικές μεταφορές.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν επτά υπάλληλοι των υπηρεσιών Μεταφορών- Επικοινωνιών που εμπλέκονται στην υπόθεση και δύο ιδιοκτήτες σχολών οδηγών, οι οποίοι «λάδωναν» τους υπαλλήλους για να εξασφαλίσουν την επιτυχία των πελατών τους.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα που πραγματοποίησε τις τελευταίες μέρες η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, από την οποία διαπιστώθηκε ότι το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από το 2017, ενώ αδιάσειστα στοιχεία προκύπτουν από τον Δεκέμβριο του 2019.

Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι χορηγούσαν μια μέρα πριν από τις εξετάσεις για διπλώματα και πιστοποιητικά, τις ερωτήσεις στους δύο ιδιοκτήτες σχολών οδηγών και έτσι οι υποψήφιοι είχαν από πριν έτοιμες τις απαντήσεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τους υποδείκνυαν τις απαντήσεις οι εξεταστές κατά την διάρκεια των εξετάσεων.

Οι συλληφθέντες, με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα.