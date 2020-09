Οικονομία

Σχοινάς: η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει τάχιστα τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης

Όλα όσα είπε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, μιλώντας, μέσω τηλεδιάσκεψης, στη γενική συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Την εκτίμηση ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι λιγότερο αφελής απέναντι στις προθέσεις και τις διαθέσεις των γεωπολιτικών ανταγωνιστών της και ότι ήρθε η ώρα να αποκτήσει στρατηγική αυτοδυναμία σε τομείς όπως τα φάρμακα και οι πρώτες ύλες, διατύπωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, μιλώντας, μέσω τηλεδιάσκεψης, από το βήμα της γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ). Μάλιστα, χαρακτήρισε αυτή τη συνειδητοποίηση ως το ένα από τα τρία βασικά διδάγματα της πανδημικής κρίσης.

«Η εξάρτησή μας από τις τρίτες χώρες σε φάρμακα, πρώτες ύλες και επικοινωνίες όπως το 5G, δεν μπορεί να είναι ο κανόνας πια. Η Ευρώπη πρέπει να γίνει αυτόνομη σε στρατηγικούς τομείς. Δεν μπορούμε να εξαρτόμαστε από τρίτους για μάσκες αναπνευστήρες, πρώτες ύλες, φαρμακευτικές ουσίες» είπε.

Ως έτερο δίδαγμα περιέγραψε την αναγκαιότητα για ένα «μεγάλο ποιοτικό άλμα προς τα εμπρός» για την ΕΕ, με την ανάληψη από κοινού των βαρών της ανάκαμψης και τη δημιουργία ενός πολύ μεγαλύτερου και πιο φιλόδοξου κοινοτικού προϋπολογισμού. Xάρη σε αυτό το δίδαγμα, εξήγησε, ελήφθησαν οι ιστορικές αποφάσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και έγινε το μεγάλο ομοσπονδιακό άλμα του περασμένου Ιουλίου, που επέτρεψε την αμοιβαιοποίηση του χρέους μέσω του κοινοτικού προϋπολογισμού. Το τρίτο δίδαγμα, που αναδείχτηκε με ενάργεια από τα προβλήματα που ανέκυψαν στον τομέα της υγείας, ήταν η ανάγκη να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών και των όσων τους παρέχονται στην πράξη.

Ειδικά για την Ελλάδα ο κ. Σχοινάς είπε ότι θα πρέπει να αξιοποιήσει τάχιστα τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, το κέντρο βάρους των οποίων τοποθετείται στην πράσινη οικονομία και την ψηφιακή μετάβαση. Χαρακτήρισε δε ως τη μεγάλη πρόκληση για τη χώρα το πώς οι στόχοι για την προαγωγή της πράσινης οικονομίας και της ψηφιακής μετάβασης «θα τεθούν σε κίνηση με επάρκεια, γρήγορα, με ποιότητα, χωρίς συντεχνιασμούς και καθυστερήσεις».

Υπάρχει ένα ερώτημα, πρόσθεσε, «σχετικά με το πόσο γρήγορα θα μπορέσουμε να κινήσουμε αυτούς τους πόρους. Είναι γνωστό ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΠΔΠ (πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο) νομικά θα τεθούν σε ισχύ από το 2021, πιστεύω όμως ότι με τα κεφάλαια του προγράμματος SURE για φέτος και με τη δυνατότητα που υπάρχει να εγκριθεί το 10% του ποσού του Ταμείου Ανάκαμψης που αναλογεί σε κάθε χώρα ως προκαταβολή, μπορεί να δημιουργηθεί ένα μαξιλάρι ρευστότητας σχετικά νωρίς, ώστε να ξεκινήσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

Πρόσθεσε ότι η ΕΕ επιβάλλεται να «ξαναδεί» το θέμα των κρατικών ενισχύσεων, ώστε η υποστήριξη που δόθηκε στην πρώτη φάση της πανδημικής κρίσης να μη δώσει τη θέση της σε δράσεις που θα οδηγήσουν σε συστημική στρέβλωση του ανταγωνισμού.

«Μπροστά μας θα έχουμε ένα δύσκολο και απαιτητικό χειμώνα, αλλά με περισσότερα όπλα σε σχέση με την προηγούμενη άνοιξη. Η πανδημία γέννησε έναν καινούργιο κόσμο και μας καλεί να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με αποφασιστικότητα» σημείωσε και πρόσθεσε πως για τα επόμενα χρόνια η χώρα μας έχει στη διάθεσή της ένα ιστορικά υψηλό πακέτο, ύψους 71 δισ. ευρώ, «πολλαπλάσιο σε μέγεθος από το εμβληματικό πρόγραμμα Μάρσαλ που έχτισε την μεταπολεμική Ελλάδα».