Γεωργιάδης: Έργα έως και 7 δισ. για τη βιομηχανία στην επόμενη 6ετία

Ο υπουργός, στη γενική συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), έκανε μια σειρά ανακοινώσεων που αφορούν ειδικά τη Θεσσαλονίκη και τη Β. Ελλάδα.

Έργα που μέσα την επόμενη εξαετία μπορεί να ξεπεράσουν και τα 7 δισ. ευρώ σχεδιάζει η κυβέρνηση για την ανάπτυξη της μεταποίησης και της βιομηχανίας στο πλαίσιο του επόμενου ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, με βάση και τις προτάσεις της Επιτροπής Πισσαρίδη, όπως επεσήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης, Αδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας, μέσω τηλεδιάσκεψης, από το βήμα της γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ).

Ο υπουργός επισήμανε δε ότι η βιομηχανία αποτελεί κομβικό σημείο για την οικονομική πρόοδο της Ελλάδας, η οποία δεν μπορεί να βασίζεται μονοδιάστατα στον τουρισμό.

Ο υπουργός έκανε και σειρά ανακοινώσεων που αφορούν ειδικά τη Θεσσαλονίκη και τη Β. Ελλάδα:

Την επόμενη Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί μεταξύ της Παρευξείνιας Τράπεζας και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας συμφωνία για ειδικό εγγυοδοτικό εργαλείο, που θα απευθύνεται ειδικά στις επιχειρήσεις της Β.Ελλάδας.

Υπάρχει πρόταση, ώστε να εξετασθεί η πρόσθετη χρηματοδότηση του Τεχνολογικού Πάρκου 4ης Γενιάς Thess INTEC από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Επειδή η Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου είναι υπερκορεσμένη (με πληρότητα σχεδόν 98% και διαθέσιμα μόνο τρία οικόπεδα), υπάρχει πρόβλεψη για δυτική επέκταση των ορίων της σε έκταση μερικών χιλιάδων στρεμμάτων, με άμεση πρόσβαση σε δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών (οδικό-σιδηροδρομικό). Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας έχει καταρτίσει μελέτη για την θεσμική αναγνώριση της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης Καλοχωρίου, που βρίσκεται νοτίως της ΠΑΘΕ και πρόθεση του υπουργείου αποτελεί η άμεση υλοποίηση αντίστοιχων μελετητικών ενεργειών για την περιοχή βορείως της ΠΑΘΕ. Στόχος είναι να δημιουργηθούν οι βάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη του διευρυμένου επιχειρηματικού πάρκου εξυγίανσης Καλοχωρίου, που σε συνδυασμό με το εμπορευματικό κέντρο Γκόνου, εκτιμάται -όπως είπε- ότι θα μετατρέψει την ευρύτερη περιοχή στη δυτική Θεσσαλονίκη σε πόλο ανάπτυξης. Κατά τον κ.Γεωργιάδη, η γεωγραφική θέση της Θεσσαλονίκης την καθιστά εξαιρετική επιλογή για ανάπτυξη διαμετακομιστικού κέντρου και το πρώην στρατόπεδο Γκόνου αποτελεί ενδεδειγμένη λύση, η οποία θα πρέπει να προωθηθεί άμεσα. «Μας απασχολεί και θα το κάνουμε» είπε χαρακτηριστικά.

Με το σκεπτικό ότι οι δυνατότητες της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης, δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς, πολύ σύντομα, θα ανακοινωθούν κίνητρα και για την Τεχνόπολη.