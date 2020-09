Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΗΠΑ: Πάνω από χίλιοι νεκροί το τελευταίο 24ωρο

Άλλοι 1.023 άνθρωποι υπέκυψαν στην COVID-19 τις προηγούμενες 24 ώρες στις ΗΠΑ, με τον συνολικό απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού να ανέρχεται πλέον σε 187.791 νεκρούς, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, η οποία βασίζεται στις ανακοινώσεις των υγειονομικών αρχών των πολιτειών.

Το ίδιο διάστημα, επιβεβαιώθηκαν άλλα τουλάχιστον 50.663 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με το σύνολο των περιπτώσεων να φθάνει τα 6,22 εκατομμύρια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα η οποία υφίσταται μακράν το βαρύτερο πλήγμα στην υφήλιο από την πανδημία του νέου κορονοϊού σε απόλυτα μεγέθη, τόσο ως προς τον αριθμό των θανάτων, όσο και ως προς αυτόν των μολύνσεων.

Ειδικοί του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον προειδοποιούν ότι είναι ενδεχόμενο ο απολογισμός της πανδημίας να έχει φθάσει τους 410.000 νεκρούς την 1η Ιανουαρίου 2021, επισημαίνοντας ότι ο ημερήσιος αριθμός θανάτων στη χώρα, εξαιτίας του ότι επίκειται η περίοδος της εποχικής γρίπης και εξαιτίας της μείωσης του επιπέδου επαγρύπνησης από τους πολίτες, ενδέχεται να φθάσει ακόμη και τους 3.000 τον Δεκέμβριο.