“Με την πλάτη στον τοίχο” οι Μιλγουόκι Μπακς

Οι Μαϊάμι Χιτ πανηγύρισαν το 3-0 στη σειρά των πλέι οφ. “Άγγιξε” το triple-double ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Το Μαϊάμι, παίζοντας εξαιρετική άμυνα την 4η περίοδο, επικράτησε με 115-100 των Μπακς κι έκαναν το 3-0 στη σειρά.

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο αν και προηγήθηκε με 14 πόντους διαφορά έπαθε... μπλακ άουτ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι σχεδόν τα τελευταία πέντε λεπτά του αγώνα σημείωσε μόλις 2 πόντους!

Με ένα σερί 40-13 στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, οι Χιτ έγραψαν Ιστορία, καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη διαφορά υπέρ μιας ομάδας σε σειρά πλέι οφ, από το 1955, όταν και καθιερώθηκε το χρονόμετρο στις επιθέσεις.

Το Μαϊάμι χρειάζεται μόλις μια νίκη, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι καμία ομάδα στην Ιστορία του ΝΒΑ δεν έχει “γυρίσει” από το 0-3.

Ο Giannis άγγιξε το triple-double καθώς είχε 21 πόντους, 16 ριμπάουντ και 9 ασίστ.