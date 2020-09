Κοινωνία

Δραματική διάσωση κολυμβητή και ναυαγοσώστη με ελικόπτερο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αίσιο τέλος είχε το θρίλερ που εκτυλίχθηκε, το βράδυ της Παρασκευής, στην παραλία του Μύρτου.

“Συναγερμός” σήμανε αργά το απόγευμα της Παρασκευής στο Λιμενικό, όταν ένας κολυμβητής αγνοώντας τις προειδοποιήσεις για την θαλασσοταραχή, βούτηξε στην παραλία του Μύρτου, στην Κεφαλονιά.

Ναυαγοσώστης, που είδε τον λουόμενο και αντιλήφθηκε τον κίνδυνο, έσπευσε σε βοήθεια. Όμως, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, κινδύνευσαν και οι δύο.

Βρέθηκαν να κρατούνται από μία μικρή σχεδία και να παλεύουν με τα κύματα.

Το θρίλερ είχε αίσιο τέλος, καθώς ελικόπτερο διέσωσε τους δύο άνδρες.