Αθλητικά

US Open: Αποκλείστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας πρωταθλητής “αυτοκτόνησε” στο τέταρτο σετ της αναμέτρησης με τον Κροάτη Τσόριτς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα από τον Μπόρνα Τσόριτς στον 3ο γύρο του US Open κι αποκλείστηκε.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έχασε μοναδική ευκαιρία να περάσει στον επόμενο γύρο, καθώς απώλεσε έξι match points στο 4ο σετ της αναμέτρησης, όταν και προηγήθηκε με 5-1 και τελικά ηττήθηκε στα 5 σετ από τον Κροάτη με 6-7(2), 6-4, 4-6, 7-5, 7-6(4).

Η παρουσία του Έλληνα πρωταθλητή ολοκληρώθηκε άδοξα σε έναν αγώνα που κράτησε 4 ώρες και 36 λεπτά.