Κορονοϊός - Γαλλία: Νέο ημερήσιο ρεκόρ κρουσμάτων - Έκλεισαν σχολεία

Αριθμός ρεκόρ νέων κρουσμάτων καταγράφηκε στην χώρα, ενώ αύξηση παρουσιάζουν και οι νοσηλείες.

Στη Γαλλία καταγράφηκαν χθες Παρασκευή σχεδόν 9.000 νέα κρούσματα κορονοϊού, νέο ρεκόρ από την έναρξη της επιδημίας στη χώρα, ενώ έχει αυξηθεί και ο αριθμός των νοσηλευόμενων ασθενών.

Οι υγειονομικές αρχές της χώρας επεσήμαναν ότι χθες εντοπίστηκαν 8.975 νέα κρούσματα covid-19, σχεδόν 1.500 περισσότερα από τις 31 Μαρτίου όταν είχε καταγραφεί το προηγούμενο ρεκόρ (7.578) κατά το πρώτο κύμα της επιδημίας στη Γαλλία.

Η άνοδος των κρουσμάτων, που οφείλεται εν μέρει στη διεξαγωγή περισσότερων διαγνωστικών τεστ, οδήγησε περισσότερα από δέκα σχολεία να κλείσουν, λίγες ημέρες μετά την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Ο μέσος όρος των νέων κρουσμάτων του κορονοϊού την τελευταία εβδομάδα ήταν 6.011, την ώρα που στις 27 Μαΐου, δύο εβδομάδες μετά την άρση του δίμηνου lockdown στη Γαλλία, ήταν μόλις 272.

Ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων covid-19 στη χώρα ανέρχεται πλέον σε 309.156, ενώ ο αριθμός των νεκρών φτάνει τις 30.686.

Καθώς οι νέες μολύνσεις αφορούν κυρίως νέους, που είναι λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν επιπλοκές λόγω του κορονοϊού, προς το παρόν τα νοσοκομεία στη Γαλλία δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα στη διαχείριση των ασθενών, ενώ στα τέλη Μαρτίου βρίσκονταν στα πρόθυρα κατάρρευσης.

Εξάλλου, μετά τη σταθερή πτώση που παρατηρούταν επί μήνες --μετά την κορύφωση της 14ης Απριλίου όταν είχαν αναφερθεί 32.292 νοσηλείες-- ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται έφτασε χθες τους 4.671, σημειώνονται αύξηση για έκτη συνεχή ημέρα.