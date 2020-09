Κοινωνία

Απορριμματοφόρο παρέσυρε και σκότωσε πεζό

Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όμως ήταν ήδη αργά.

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το πρωί της Παρασκευής, επί της περιφερειακής οδού Κερατσινίου, στο ρεύμα από Πειραιά προς τον σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων.

Συγκεκριμένα, απορριμματοφόρο όχημα με οδηγό έναν 37χρονο, παρέσυρε 54χρονο πεζό .

Ο 54χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, που διενεργεί την προανάκριση, διορίσθηκαν πραγματογνώμονες προς εξακρίβωση των συνθηκών του δυστυχήματος, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.