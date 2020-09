Πολιτική

“Ευχαριστώ” Δένδια στην Πολεμική Αεροπορία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ευχαριστήριο μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών στα πληρώματα της 352 ΜΜΥΠ της για το ταξίδι «αστραπή» στην Νέα Υόρκη.

Ευχαριστήριο μήνυμα στο πλήρωμα της Πολεμικής Αεροπορίας, με το οποίο ταξίδεψε από την Αθήνα στη Νέα Υόρκη για τη συνάντηση με το ΓΓ του ΟΗΕ και επέστρεψε μέσα στην ίδια ημέρα έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media.

«Ευχαριστώ τα πληρώματα της 352 ΜΜΥΠ της Πολεμικής Αεροπορίας για την πτήση μέσα στην ίδια ημέρα Αθήνα - Νέα Υόρκη - Αθήνα, με το αεροσκάφος "Αθηνά", προκειμένου να συναντηθώ με τον ΓΓ του ΟΗΕ και να επιστρέψω άμεσα στην Ελλάδα», ανέφερε ο κ. Δένδιας.