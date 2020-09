Πολιτική

Δένδιας-Στόλτενμπεργκ: Τηλεφωνική επικοινωνία για τις τουρκικές προκλήσεις

Ο Υπουργός Εξωτερικών συζήτησε με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ για την κλιμάκωση της τουρκικής παραβατικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τηλεφωνική συνομιλία με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, πραγματοποίησε το πρωί του Σαββάτου ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης από πλευράς της Τουρκίας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Ο Υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε μέσω των social media το πλήρωμα της 352 ΜΜΥΠ της Πολεμικής Αεροπορίας για το ταξίδι-αστραπή στη Νέα Υόρκη, όπου συναντήθηκε με τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, τον οποίο και ενημέρωσε για τις συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσόγειου.

Τουρκική προβοκάτσια για να μη γίνει η συνάντηση Γκουτέρες-Δένδια

Η χθεσινή συνάντηση του κ. Δένδια με τον ΓΓ του ΟΗΕ ξεκίνησε με μια πρωτοφανή τουρκική προβοκάτσια, όπως μετέδωσε πρώτος ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1, Θανάσης Τσίτσας.

Η Τουρκία προέβη σε διάβημα προς την Γραμματεία του ΟΗΕ, καταγγέλλοντας ότι η συνάντηση των δυο ανδρών παραβιάζει τους κανονισμούς της πολιτείας Νέας Υόρκης, αφού ο Έλληνας Υπουργός… θα έπρεπε να τεθεί σε καραντίνα 14 ημερών. Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, από την πλευρά του, αγνόησε τους Τούρκους, και για να ξεπεραστεί το εμπόδιο αυτό, αποφάσισε η συνάντηση να πραγματοποιηθεί στην κατοικία της μονίμου αντιπροσώπου της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, Μαρίας Θεοφίλη.

Δυσαρεστημένη η Αθήνα με τον Στόλτενμπεργκ

Στη συνάντηση Δένδια-Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη συζητήθηκε και το έγγραφο του ΓΓ του ΝΑΤΟ για την έναρξη ενός “τεχνικού διαλόγου” μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Η Αθήνα εμφανίζεται δυσαρεστημένη με την πρωτοβουλία Γκουτέρες, θεωρεί το έγγραφο ένα τεχνικό και όχι διπλωματικό ,το οποίο θα εξετάσει και πιθανότατα θα τοποθετηθεί επί της ουσίας την επόμενη Τετάρτη, όταν και θα συνεδριάσει το βορειοατλαντικό συμβούλιο.

Οι ΗΠΑ στηρίζουν τη γερμανική πρωτοβουλία

Την Παρασκευή, μετά τη συνάντηση Γκουτέρες-Ρίκερ υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία του κ. Δένδια με τον Αμερικανό Υφυπουργό Εξωτερικών. Η πρωτοβουλία ανήκει στην αμερικανική πλευρά, η οποία το τελευταίο διάστημα δραστηριοποιείται παρασκηνιακά και στηρίζει τη γερμανική διαμεσολάβηση σε όλα τα επίπεδα, καθώς ο Λευκός Οίκος έχει διαμηνύσει προς όλους ότι δεν επιθυμεί - εν όψει προεδρικών εκλογών - ένα πολεμικό επεισόδιο στην περιοχή.

