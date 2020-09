Υγεία - Περιβάλλον

Εξωσωματική γονιμοποίηση: H πρώτη ωοληψία σε ζευγάρι με κορονοϊό

H πρώτη ωοληψία για εξωσωματική γονιμοποίηση σε ζευγάρι με λοίμωξη Covid-19 στο "Αττικόν".

H πρώτη ωοληψία για εξωσωματική γονιμοποίηση σε ζευγάρι με λοίμωξη Covid-19, πραγματοποιήθηκε σήμερα, στη Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποποίησης της Γ' Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Νοσοκομείο "Αττικόν".

Η γυναίκα είναι ασυμπτωματική φορέας και ο σύζυγος παρουσιάζει ήπια συμπτωματολογία. Το ζευγάρι παραπέμφθηκε από ιδιωτική μονάδα εξωσωματικής γονιμοποίησης, μετά από συνεννόηση με τον ΕΟΔΥ.

Το πρόβλημα προέκυψε διότι η γυναίκα, παρά τις συστάσεις, προχώρησε στην τελική πυροδότηση της ωοθυλακιορρηξίας, μη γνωρίζοντας το αποτέλεσμα του μοριακού ελέγχου του ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος για λοίμωξη SARS-CoV-2. Η ωοληψία πραγματοποιήθηκε από τον επιστημονικό υπεύθυνο της Μονάδας Ε. Μακράκη και τη διευθύντρια της κλινικής καθηγήτρια Σ. Καλανταρίδου, σύμφωνα με το ειδικό πρωτόκολλο επεμβάσεων ασθενών με λοίμωξη Covid-19. Βρίσκεται σε εξέλιξη μοριακός έλεγχος του σπέρματος και του ωοθυλακικού υγρού για έλεγχο της παρουσίας του κορονοϊού SARS-CoV-2.

Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, η εμβρυολόγος Τ. Βράντζα θα προχωρήσει σε γονιμοποίηση των ωαρίων και κατάψυξη, σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες. Η εμβρυομεταφορά θα γίνει σε επόμενο χρονικό διάστημα, μετά την αποδρομή της λοίμωξης Covid-19.