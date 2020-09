Αθλητικά

Εθνική Ελλάδος: Αναχώρησε για το Κόσοβο - Τι έδειξαν τα τεστ για τον κορονοϊό

Την πρώτη της νίκη στο Nations League αναζητεί το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Αρνητικά ήταν όλα τα τεστ κορονοϊού στα οποία υποβλήθηκαν οι διεθνείς της Εθνικής Ανδρών.

Μετά το θετικό δείγμα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, υποβλήθηκαν σε τεστ όλοι οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο και διαπιστώθηκε ότι δεν έχει μολυνθεί κανείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κώστας Τσιμίκας είναι ο ποδοσφαιριστής που βρέθηκε θετικός στον ιό. Ο ακραίος αμυντικός της Λίβερπουλ δεν αγωνίστηκε απέναντι στην Σλοβενία, επειδή ανέβασε δέκατα, έμεινε απομονωμένος και δεν έχει προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα.

Η αποστολή της εθνικής μας ομάδας μεταβαίνει από την Λιουμπλιάνα στην Πρίστινα για τον αγώνα με το Κόσοβο, (Κυριακή, 21:45) στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του UEFA Nations League. Στόχος της εθνικής είναι να φτάσει στην πρώτη της νίκη στη διοργάνωση.