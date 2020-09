Κόσμος

Κορονοϊός - Αυστραλία: Διαδηλώσεις και επεισόδια για το lockdown (εικόνες)

Σε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία.

Διαδηλωτές κατά του lockdown που έχει επιβληθεί στη Μελβούρνη λόγω του κορονοϊού αψήφησαν σήμερα την απαγόρευση των συναθροίσεων, με αποτέλεσμα η αστυνομία να προχωρήσει σε 15 συλλήψεις.

Περίπου 200 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα της πολιτείας Βικτόρια φωνάζοντας συνθήματα, όπως «ελευθερία» και «τα ανθρώπινα δικαιώματα μετρούν».

«Δεν είναι ασφαλές, δεν είναι έξυπνο και δεν είναι νόμιμο. Στην πραγματικότητα είναι απολύτως εγωιστικό οι άνθρωποι να είναι εκεί έξω και να διαδηλώνουν», τόνισε ο πρωθυπουργός της πολιτείας Ντάνιελ Άντριους.

Σήμερα στη Βικτόρια, επίκεντρο της επιδημίας του κορονοϊού στην Αυστραλία, αναφέρθηκαν 76 νέα κρούσματα και 11 θάνατοι.

Ο Άντριους πρόκειται να παρουσιάσει αύριο Κυριακή τα σχέδιά του για την άρση των αυστηρών περιορισμών που έχουν επιβληθεί στη Μελβούρνη εδώ και έξι εβδομάδες, οι οποίοι έχουν επιφέρει μεγάλο πλήγμα στην οικονομία της πολιτείας.

Τον Αύγουστο η Βικτόρια επέβαλε απαγόρευση της κυκλοφορίας την νύχτα, ενίσχυσε τους περιορισμούς στις μετακινήσεις των πολιτών και έκλεισε μεγάλο τμήμα της τοπικής οικονομίας για να περιοριστεί η εξάπλωση του κορονοϊού.

Εξάλλου δύο διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Σίδνεϊ και μία στο Μπάιρον Μπέι στην πολιτεία Νέα Νότια Ουαλία κατά παράβαση των τοπικών περιορισμών στις συναθροίσεις.

Εκτός Βικτόρια, η Αυστραλία κατέγραψε πέντε νέα κρούσματα covid-19 στη Νέα Νότια Ουαλία, ένα στο Κουίνσλαντ και ένα στη Νότια Αυστραλία.

Τους τελευταίους δύο μήνες τα κρούσματα του κορονοϊού στην Αυστραλία έχουν τριπλασιαστεί, φτάνοντας τις 26.207, με τις μολύνσεις στη Βικτόρια να αντιπροσωπεύουν το 75% του συνόλου.

Την ίδια περίοδο οι θάνατοι αυξήθηκαν σε 748 από 104 που ήταν, με τη Βικτόρια πάλι να είναι η πλέον πληγείσα πολιτεία καθώς οι νεκροί εκεί αντιπροσωπεύουν το 90% του συνόλου.

«Αυτοί οι ξεκάθαροι αριθμοί μας δείχνουν τις σοβαρές επιπτώσεις του δεύτερου κύματος της επιδημίας covid-19 στη Βικτόρια», τόνισε ο αναπληρωτής επικεφαλής των υγειονομικών αρχών της πολιτείας Μάικλ Κιντ.

Ο ημερήσιος αριθμός νέων κρουσμάτων στη Βικτόρια ήταν κάτω από 100 στο μεγαλύτερο μέρος αυτής της εβδομάδας, έναντι 725 στις 5 Αυγούστου, όταν το δεύτερο κύμα της επιδημίας είχε φτάσει στην κορύφωσή του. Ωστόσο οι αριθμοί παραμένουν μεγαλύτεροι από αυτούς που οι ειδικοί ήλπιζαν έπειτα από πέντε ή έξι εβδομάδες lockdown.

«Η ουρά του δεύτερου κύματος είναι ένα επίμονο πράγμα», υπογράμμισε ο Άντριους.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση και οι επιχειρήσεις ζητούν από τη Βικτόρια, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο της οικονομίας της χώρας, να άρει τους περιορισμούς καθώς η Αυστραλία κατέγραψε την πρώτη της ύφεση από το 1991.

Ο Άντριους απαντά ότι θα υιοθετήσει μια «σταθερή και ασφαλή» προσέγγιση στην άρση του lockdown. «Πρόκειται πρωτίστως για υγειονομικό πρόβλημα και μέχρι να επιλυθεί αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ανάκαμψη», υπογράμμισε.