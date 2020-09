Κοινωνία

Έβγαζαν διπλώματα οδήγησης με… “λάδωμα”

Σπείρα χορηγούσε για 13 χρόνια διπλώματα οδήγησης έναντι χιλιάδων ευρώ. Ποια ήταν η «ταρίφα».

Με βαριές κατηγορίες κρατούνται στην Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων επτά υπάλληλοι της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και δύο ιδιοκτήτες σχολών οδήγησης, που κατηγορούνται ότι από το 2007 χορηγούσαν διπλώματα οδήγησης έναντι αμοιβών που κυμαίνονταν από 3.000 ως 5.000 ευρώ!

Ο εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Τρικάλων στον οποίο οδηγήθηκαν μετά την σύλληψή τους από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και της τοπικής Ασφάλειας, τους άσκησε διώξεις για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης σε βαθμό κακουργήματος, δωροδοκία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και εξακολούθηση, δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και εξακολούθηση, ψευδείς βεβαιώσεις κατ’ εξακολούθηση και ηθική αυτουργία σε ψευδείς βεβαιώσεις κατ’ εξακολούθηση. Όλοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη στον ανακριτή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το κύκλωμα εντόπιζε υποψήφιους για άδειες οδήγησης φορτηγών, Ι.Χ. και μοτοσικλετών που αποτύγχαναν στις εξετάσεις από τις Διευθύνσεις Συγκοινωνιών Μαγνησίας και Καρδίτσας και τους κανόνιζε νέα εξέταση στην αντίστοιχη των Τρικάλων, όπου συμμετείχαν στην κομπίνα δυο διευθυντικά στελέχη του υπουργείου Μεταφορών και άλλοι τέσσερις υπάλληλοι, οι οποίοι τους έδιναν από την προηγούμενη ημέρα τα θέματα των εξετάσεων έναντι αμοιβής.

Οι συλλήψεις έγιναν μετά από πολυήμερη έρευνα των «Αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ., που εξασφάλισαν και βίντεο με τους εξεταστές, να προχωρούν σε συνθηματικές χειρονομίες προς τους μυημένους υποψήφιους, ώστε να δίνουν σωστές απαντήσεις στις εξετάσεις μέσω υπολογιστή. Η προανάκριση συνεχίζεται για να εξακριβωθεί πόσοι οδηγοί εξασφάλισαν διπλώματα με αυτή τη μέθοδο και πόσα ήταν τα έσοδα του κυκλώματος στα τουλάχιστον 13 χρόνια της δράσης του.