ΣΥΡΙΖΑ: Ο Νάσος Ηλιόπουλος αναλαμβάνει εκπρόσωπος Τύπου

Ποια είναι τα νέα στελέχη του Γραφείου Τύπου της Κουμουνδούρου.

Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία αναλαμβάνει ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο οποίος παράλληλα θα διατηρήσει τη θέση του επικεφαλής στην δημοτική παράταξη “Ανοιχτή Πόλη” στον Δήμο Αθηναίων.

Στο δυναμικό του Γραφείου Τύπου εντάσσονται επίσης με τον ρόλο του αναπληρωτή εκπροσώπου οι: Στέργιος Καλπάκης, Τάνια Καραγιάννη και Αλέξανδρος Νικολαΐδης.

Ακολουθούν τα βιογραφικά στοιχεία των νέων στελεχών του Γραφείου Τύπου:

Νάσος Ηλιόπουλος

Ο Νάσος Ηλιόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και είναι 37 χρονών.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει εργαστεί στην ιδιωτική εκπαίδευση. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Ιστορίας και Πολιτικής Επιστήμης του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει συνεργαστεί ερευνητικά με το Ινστιτούτο “Ρόζα Λούξεμπουργκ”.

Επίσης έχει διατελέσει γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας Συνασπισμού και είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Το 2016 ανέλαβε Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με ειδική στόχευση την καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας. Το 2018 ανέλαβε Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στις δημοτικές εκλογές του 2019 ήταν υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων, επικεφαλής της δημοτικής ομάδας της “Ανοιχτής Πόλης”.

Στέργιος Καλπάκης

Ο Στέργιος Καλπάκης είναι 30 ετών και κατάγεται από τη Βέροια. Είναι εκπαιδευτικός, με μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής.

Το 2012 αποφοίτησε από την Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το 2016 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής, με ειδίκευση Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες. Στη συνέχεια, εργάστηκε για 4 χρόνια ως υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα.

Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης (ΚΕΑ) του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, όπως επίσης και μέλος της Οργανωτικής Γραμματείας.

Είναι Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ, θέση στην οποία εκλέχθηκε τον Οκτώβριο του 2018.

Στις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019 ήταν υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία και στις Εθνικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 υποψήφιος Βουλευτής Ημαθίας με τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

Τάνια Καραγιάννη

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, με μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μίλα δύο ξένες γλώσσες, αγγλικά και γαλλικά.

Τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε οικονομική εφημερίδα, ενώ από το 2005 - οπότε και διορίστηκε στον Δημόσιο Τομέα - στον ΕΦΚΑ και από το 2018 έως σήμερα στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ).

Το 2009 εξελέγη στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Διετέλεσε Οργανωτική Γραμματέας της ΑΔΕΔΥ, Εκπρόσωπος Τύπου και Υπεύθυνη του Τομέα Διεθνών Σχέσεων της Οργάνωσης, καθώς και εκπρόσωπός της στο Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Την ίδια περίοδο ήταν μέλος της Ομάδας Νέων της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Δημοσίων Υπηρεσιών (EPSU), ενώ από το 2013 έως το 2019 συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Δ.Ε.Ε.).

Στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου του 2019 συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ ως υποψήφια στην εκλογική περιφέρεια Β1 Βορείου Τομέα Αθήνας και είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης (ΚΕΑ) ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

Κατοικεί με την οικογένειά της στο Χαλάνδρι και είναι μητέρα ενός παιδιού.

Αλέξανδρος Νικολαΐδης

O Aλέξανδρος Νικολαΐδης γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 17 Οκτωβρίου του 1979.

Το 1982 σε ηλικία μόλις τριών ετών έκανε την πρώτη του προπόνηση στο Τaekwondo, στο σύλλογο του πατέρα του “Μέγας Αλέξανδρος”. Το 1996 κατέκτησε το πρώτο του χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό και λίγους μήνες αργότερα και στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων. Το 1997 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων, το χρυσό στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα και το αργυρό στους Μεσογειακούς αγώνες. Το 1998 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό πρωτάθλημα και το χάλκινο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόπλων Δυνάμεων. Το 2000 έκανε το ντεμπούτο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ όπου στον δεύτερο αγώνα, τραυματίστηκε και αποχώρησε. Το 2004 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα.

Το καλοκαίρι του 2004 στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας, κατέκτησε το πρώτο του αργυρό Ολυμπιακό μετάλλιο. Την ίδια χρονιά ψηφίστηκε ως κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής Taekwondo από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και του απονεμήθηκε το Βραβείο Ήθους και Fair Play από τον ΠΣΑΤ. Το 2008 κατέκτησε το χρυσό στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Ρώμη και έγινε ο πρώτος λαμπαδηδρόμος στην τελετή αφής της φλόγας στην αρχαία Ολυμπία. Την ίδια χρονιά κατέκτησε το δεύτερο του αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, ψηφίστηκε από τον ΠΣΑΤ ως αθλητής της χρονιάς και του απονεμήθηκε έπαινος από τη Βουλή των Ελλήνων. Το 2010 κατέκτησε την τρίτη θέση στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Αγία Πετρούπολη. Το 2012 ήταν ο σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Το 2013 κατέκτησε το τελευταίο μετάλλιο του (αργυρό) στους Μεσογειακούς Αγώνες στη Μερσίνη της Τουρκίας, κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο μια καριέρα 20 ετών στον πρωταθλητισμό.

Αποφοίτησε από τη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ. και είναι αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος. Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.

Υπήρξε Αντιπρόεδρος στη Λέσχη Φίλων Άρη Θεσσαλονίκης κατά το διάστημα 2009-2011. Από το 2013 είναι πρεσβευτής στη διοργάνωση αθλητικού τουρισμού Navarino Challenge και Santorini Experience με αντικείμενο την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας, την άσκηση και τη μεσογειακή διατροφή. Από το 2016 είναι υπεύθυνος της ακαδημίας Τaekwondo στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη.

Έχει πάρει μέρος ως ομιλητής σε συνέδρια αθλητιατρικής στη Θεσσαλονίκη, στο συνέδριο “Διπλή Καριέρα των Αθλητών” που διοργάνωσε το Α.Π.Θ. και στο forum του Documento με θέμα τον ρατσισμό και την ξενοφοβία.

Είναι ιδρυτικό μέλος του Αντιρατσιστικού Παρατηρητηρίου στη Θεσσαλονίκη.

Το 2019 ήταν υποψήφιος Ευρωβουλευτής με το ψηφοδέλτιο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α - Προοδευτική Συμμαχία συγκεντρώνοντας 68.738 ψήφους