Κορονοϊός: Η εξέλιξη της πανδημίας στον κόσμο

Ο κορονοϊός συνεχίζει να "θερίζει" τον πλανήτη. Ο "χάρτης" των θυμάτων και κρουσμάτων.

Η πανδημία του κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 875.703 ανθρώπους παγκοσμίως, από τα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε επίσημες πηγές.

Περισσότερα από 26.671.700 κρούσματα έχουν καταγραφεί επισήμως σε 196 χώρες και εδάφη από την έναρξη της επιδημίας, ενώ 17.496.300 άνθρωποι θεωρείται ότι έχουν αποθεραπευτεί, μέχρι σήμερα το μεσημέρι.

Στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας σημειώθηκαν 5.693 νέοι θάνατοι και 305.583 νέα κρούσματα σε όλο τον κόσμο.

Οι χώρες που έχουν καταγράψει τους περισσότερους νέους θανάτους είναι η Ινδία με 1.089 νέους θανάτους, οι ΗΠΑ (998) και η Βραζιλία (888).

Οι ΗΠΑ παραμένουν η πλέον πληγείσα χώρα τόσο σε αριθμό νεκρών όσο και κρουσμάτων με 187.777 νεκρούς και 6.202.053 κρούσματα, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Μετά τις ΗΠΑ, οι πλέον πληγείσες χώρες είναι η Βραζιλία με 125.502 και 4.091.801 κρούσματα, η Ινδία με 69.561 νεκρούς (4.023.179 μολύνσεις), το Μεξικό με 66.851 νεκρούς (623.090 κρούσματα) και το Ηνωμένο Βασίλειο με 41.537 θανάτουςs (342.351 κρούσματα)/

Το Περού είναι η χώρα που θρηνεί τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων αναλογικά με τον πληθυσμό του, με 90 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους, ακολουθούμενο από το Βέλγιο (85), την Ισπανία (63), το Ηνωμένο Βασίλειο (61) και την Χιλή (60).

Η Κίνα (χωρίς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο) μετρά συνολικά 85.112 κρούσματα (10 νέα) και 4.634 θανάτους.

Η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική έχει καταγράψει μέχρι σήμερα στις 11:00, 287.711 θανάτους (7.704.484 κρούσματα), η Ευρώπη 217.802 θανάτους και 4.143.485 κρούσματα, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς 196.957 θανάτους (6.332.878 κρούσματα), η Ασία 103.913 νεκρούς (5.619.770 κρούσματα), η Μέση Ανατολή 37.660 νεκρούς (1.555.795 κρούσματα), η Αφρική 30.865 θανάτους (1.285.491 κρούσματα) και η Ωκεανία 795 νεκρούς (29.799 κρούσματα)