Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέος θάνατος στην Ελλάδα

Αυξάνεται η μακάβρια λίστα των θυμάτων του κορονοϊού στην χώρα μας. Στους 280 οι νεκροί.

Αυξάνεται η μακάβρια λίστα των θυμάτων του κορονοϊού στην Ελλάδα, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών να ανέρχεται πλέον σε 280 μετά και τον θάνατο μιας 87χρονης γυναίκας το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα νοσηλευόταν στο ΑΧΕΠΑ από τα τέλη Αυγούστου και έπασχε από υποκείμενα νοσήματα.